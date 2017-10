"Aprendiendo a ser abuelo" Johnny Matos

Maritza Morillo

maritza.morillo@listindiario.com

Santo Domingo

Ser abuelo es una etapa hermosa que la estoy viviendo a plenitud”. Así se expresa Johnny Matos, quien hace tres años tuvo la dicha de recibir en sus brazos a Sophia, una nietecita que a su llegada hizo palpitar su corazón como cuando vio nacer a su primogénita Odette, la madre de la pequeña.

Su emoción al hablar de esta nueva faceta no la puede ocultar y al preguntársele cómo se sintió al saber que se estrenaría en este rol, automáticamente se trasladó a aquel momento y dijo “Recuerdo que mi hija me puso un mensajito desde que tenía que decirme algo; me preocupé pensando lo peor. No pasaron cinco minutos cuando ya la estaba llamando para saber más”.

Ya en contacto con su hija, ella le dijo que estaba esperando un bebé, noticia que lo llenó de alegría y luego de asimilar la información se sintió feliz porque la familia ya comenzaba a crecer de nuevo.

Se define como un abuelo joven viviendo una época diferente de la cual cada día trata de saber más. “Estoy aprendiendo a ser el abuelo que siempre soñé”, dijo Matos, Chief Executive Officer Media Group y quien, cuando está frente a los chiquiquitos parece dejar atrás la formalidad de sus labores.

“Quiero crear un vínculo con mis nietos Sophia, Joey y Marco de amigo basado en el cariño, la confianza y el respeto. Colaborar con la buena formación de cada uno de ellos y los que faltan por nacer sin interferir con la forma de educar de sus padres” es su mayor anhelo y para eso cuenta con la tecnología como su mayor aliada sobre todo con los que viven fueran del país.

Sueña en compartir con ellos momentos de calidad que queden marcados en el baúl de sus recuerdos. Desayunar juntos, ir a la iglesia, corretear por un parque, jugar nintendo y llevarlos al cine a disfrutar de sus películas favoritas, son algunas de las cosas que le encantaría hacer con ellos.

De la relación con sus abuelos dice que a pesar que fueron tiempos diferentes en los que al muchacho no le permitían muchas cosas, tuvo la dicha de disfrutar de su cariño segmentado en los buenos valores y principios como legado que le gustaría transmitir a su generación de nietos.”Eran mucho más formales, de poco hablar, retos en su educación y sus exigencias pero firme en su amor”, recuerda.

Una bendición

Convertirse en abuelo a tan temprana edad es una bendición que aunque todavía no lo asimila muy bien, sueña con ver a sus nietos crecer, y que puedan pasar tiempo de calidad juntos, hacer de cada instante momentos de complicidad y darles la confianza necesaria para que se sientan a gusto en su compañía.

Le gustaría que lo recuerden, no como el abuelo consentidor, sino como una persona de confianza que siempre estuvo ahí para apoyar a sus padres y colaborar con ellos en en su buena formación, "que me vean como una persona que estuve ahí en el día a día" lo que a él le ayudó a crecer con buenos ejemplos y con un estilo de vida definido.

Está abierto, no solo a inculcarles sus buenos principios y valores, sino también aprender de ellos ya que los niños de ahora tienden a tener una mente súper desarrollada con capacidad de enseñar a los más adultos, pues los temas que son de su interés.

COMPARTIR TIEMPO

Sobre el tiempo que comparte con sus tres nietecitos dice: Los que viven en Canadá intercambiamos las visitas, ellos vienen o yo voy, algo que disfruto al máximo. En esta ocasión me toca a mí, viaje que estoy planificando para los próximos meses” dijo Matos con una sonrisa que dejó al descubierto la felicidad que le produce poder disfrutar de la segunda generación de su prole.