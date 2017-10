"La maternidad fue mi salvación"

Ivelisse Villegas

Santo Domingo

“Me siento orgullosa cuando digo soy la hija de Sandy Lockward, porque todos reconocen el talento y la calidad humana que ella posee. Ha sido una suerte y un privilegio crecer con un ser humano diferente y real a mi lado; que me enseñó a ser fuerte, me empujó a ser independiente, a tener integridad en mi trabajo y a seguir los caminos del Señor”, dice su hija Mirtha, testimonio viviente de una maternidad asumida con amor y responsabilidad.

Y desde que Sandy la concibió hasta hoy, no se puede hablar de una sin mencionar a la otra (en este contexto), pues existe una conexión cultivada a través del amor, buen trato, la admiración, comunicación y el compartir cosas comunes que han complementado el vínculo de madre e hija.

Conversar con Ruth Alexandra Lockward (Sandy) en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial fue corroborar lo que dicen quienes la conocen: que tiene una historia muy bonita que contar de cómo asumió el rol de la maternidad siendo tan joven, estudiando aún y con una procedencia familiar muy conservadora por su ideología religiosa.

“A mi abuela fue a la primera persona que le dije que estaba embarazada. Al instante me abrazó y me dijo echa pa’lante. Ser madre soltera nunca estuvo en mis planes, pero lo asumí consciente de que me esperaba un desafío y de que el mundo está hecho para la solidaridad. No tenía esposo, pero hice una red de apoyo familiar, de amigos y amigas increíbles, a quienes agradezco mucho. Mi hija era la muñeca de todo el mundo”.

Hay mujeres que asumen su rol con persevererancia, de forma tal que aunque saben que no son perfectas, cada día tratan de dar lo mejor de sí para mostrar su amor incondicional a un hijo que en esta época es un desafío. Sandy Lockward es una de ellas.

Con mucho orgullo habla de su hija a la que define como una mujer con liderazgo innato y muy independiente, dones que como madre ella tuvo que ordenar y enseñarle a balancear para que pueda lidiar en su accionar laboral y personal.

Sandy confiesa que tiene una cuota de responsabilidad en el éxito profesional y como ser humano que tiene su hija, y es que estuvo pendiente siempre de su educación en todos los escenarios. Hacía la tarea con ella y nunca permitió que la televisión la educara ni tuviera internet sin filtro.

Recuerda su maternidad como una etapa muy bonita de su vida, la que supo conjugar. Cuando su hija tenía dos años comenzó sus labores en TV 13 y se la llevaba a la redacción, principalmente los fines de semana. ‘‘Mis compañeros la querían mucho. Hoy les doy las gracias por tanto apoyo’’.

Siguió estudiando medicina y escalando posiciones en el área del periodismo hasta que llegó a ser periodista de calle y luego a leer noticias y estar en panel compartiendo responsabilidades con destacadas figuras del periodismo dominicano.

Para 1996 asume el cargo de viceministro de prensa del primer gobierno de Leonel Fernández, teniendo a su cargo el diseño e implementación de la política audiovisual del Gobierno, incluyendo la instalación del primer estudio de televisión en el Palacio Nacional de la República Dominicana.

Con un brillo en sus ojos, propio de una madre feliz, cuenta que un día llevó a su hija Mirtha a una reunión en la que estaba el expresidente Leonel Fernández y en pleno trabajo de campaña la niña le dijo: “Leonel cuando tú ganes lo que yo quiero es que me pongas en un curso de detective”. Tenía 10 años, y ríe a carcajadas.

“Me quedé con una sola hija, porque me dediqué a trabajar y el tiempo me pasó factura con la maternidad’’, dice con pesar, pero resignada porque se casó con un padre de dos, lo que dio felicidad a Mirtha, ya que siempre quería un hermano y todos llevan una buena relación.

Consejos

PROPÓSITOS

A su hija siempre le decía “Si tú deseas algo debes trabajar por ello y el estudio es la herramienta principal del trabajo”, hoy es diseñadora industrial especializada en manufactura y está casada.

Sandy dice: “Los padres tienen que hacer un esfuerzo por definir sus valores propios para luego poder transmitirlo a sus hijos. Si no lo hacen, al final se lo transmite otro, por ejemplo, hacer lo que está a la moda se ha convertido en el gran valor para los jóvenes, y al ser muy cambiante, no tienen un sostén, desarrollan una personalidad amorfa y en esto los padres son los responsables”.