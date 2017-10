Alfombra roja ‘Gala del Met’

Carlos Lamarche

Como cada primer lunes de mayo se llevó a cabo en New York, la ‘Gala del Met’ para recaudar fondos para el Instituto del Traje, ubicado en el Museo Metropolitano de Arte de esta ciudad.

Este año la exhibición fue en honor a Rei Kawakubo y la marca que la diseñadora japonesa creara en 1973 para “Comme des Garcons”, convirtiéndose en la segunda diseñadora que estando viva, el museo le dedique una exposición, (el primer diseñador fue Yves Saint Laurent, en 1983).

Pero por más museo o Instituto del Traje, la verdad es que ésta es la fiesta de Anna Wintour, quien está al frente de la gala desde 1999.

La editora del Vogue América personalmente decide quién puede comprar entradas para asistir al evento. ¡Ah sí! porque el evento es pagando, pero no vale que tengas todo el dinero del mundo, si no estás en la “lista de Wintour”, no entras. Un lugar cuesta 30 mil dólares, y una mesa entera oscila entre 275 mil dólares hasta el medio millón.

Por lo general quienes compran estas mesas son casas patrocinadores, como el grupo LVHM o Aple. Estos a su vez invitan a las celebridades, claro está, todos tienen que ser aprobados por Anna. Se de personas que han tratado por años de entrar a la lista de espera para poder algún día comprar una mesa. ¡Santo! Pero esto no es solo lo que la editora determina, también el código de vestuario. Ese año, el tema fue ‘Midsummer Night’s Anime’ (traducido al español sería “fantasía de noche de verano”).

Aquí nuestra selección de quien interpretó más o menos el tema y quién no.