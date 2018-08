La joven comunidad latina de EE.UU. impulsa su poder digital y adquisitivo

EFE

Miami

La mayoría de los hispanos "nacieron o se criaron" en la era digital, según un informe divulgado hoy por la encuestadora Nielsen, que evidencia la ventaja tecnológica de la comunidad "latinx" frente al resto de la población estadounidense y su gran poder adquisitivo.

"Los consumidores hispanos de hoy no hicieron la transición a internet, fueron criados con este", señala el análisis de Nielsen, titulado "Descubrimiento Digital: The Online Lives of Latinx Consumers".

Ana Petras, directora de Investigaciones y Datos de la compañía, señaló a Efe que el 60 % de los hispanos de EE.UU. nacieron en la era de internet frente al 40 % de los blancos no hispanos, lo que, señaló, invita a cambios en marcas y estaciones de radio y televisión que quieran llegar mejor a este grupo de consumidores.

En 2017, el poder adquisitivo de la comunidad hispana en EE.UU. se situó en los 1,5 billones de dólares debido a las altas tasas de natalidad, el aumento de su espíritu empresarial y su nivel educativo, según el Centro Selig, que prevé un aumento a 1,9 billones de dólares para 2022.

"La tecnología está transformando el comportamiento del consumidor 'latinx', la forma cómo hacen las compras, cómo se comunican y cómo consumen medios de información", explicó Petras.

El informe se centró este año en temas digitales y tecnológicos, y usa el término "latinx" al considerar su popularidad en las redes sociales y la academia, y para "no apelar a un género específico, como reconocimiento a una mayor inclusión de las mujeres", manifestó la directiva de Nielsen.

Al tratarse de una población más joven, los "latinx" tienen una "adopción de la tecnología, así como el uso de la internet, más pronunciada", indicó.

Según el estudio, el 82 % de los hispanos coincide en que internet es una excelente forma de recopilar información sobre productos y servicios que están considerando comprar, y el 78 % piensa que es una excelente plataforma de compras.

El informe, que busca ayudar a los especialistas en mercadeo a comprender mejor y llegar a consumidores diversos, muestra la demografía de la población hispana, que incluye su juventud relativa, su mayor esperanza de vida y hogares multigeneracionales más grandes.

La juventud de esta comunidad, con una edad media de 27 años frente a 42 años de los blancos no hispanos, y una mayor esperanza de vida (82 años frente a 79 años) se traduce en "18 años más de capacidad de compra", manifestó Petras.

Por otro lado, debido a que el 27 % de los consumidores "latinx" vive en hogares multigeneracionales, con abuelos o tíos, las generaciones más jóvenes tienen gran influencia entre los hispanos mayores, agregó.

Así, explicó que los hispanos de 50 años o más superaron a los blancos no hispanos en cuanto a uso de tecnología y redes sociales.

"La tecnología ha cambiado fundamentalmente la experiencia del consumidor para la comunidad de 'latinx', que está haciendo ganancias y avances digitales a un ritmo más rápido que el mercado general", manifestó Stacie de Armas, vicepresidente de Iniciativas Estratégicas y Participación del Consumidor de Nielsen.

Agregó que, al combinar esto con comportamientos culturales, se han creado diferencias importantes en la forma digital en que los hispanos se "comunican, informan, compran, consumen contenido y se movilizan en favor de la justicia social".