Cuba prueba gratis 3G para móviles sin fecha oficial de inicio del servicio

EFE

La Habana

El monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, Etecsa, prueba hoy gratis la conexión a internet en los móviles, aunque aún se desconoce la fecha oficial de inicio y los precios de este servicio largamente demandado por los ciudadanos de la isla.

Etecsa no ha emitido comunicado alguno sobre el ensayo, que se ha conocido por el "boca a boca" popular.

La prueba aparentemente servirá para comprobar la efectividad de la tecnología 3G con vistas a una cercana puesta en marcha de internet móvil en el país caribeño, uno de los más desconectados del mundo.

Hasta el momento la conexión a través de datos móviles solo está disponible para empresas, aunque la compañía estatal aseguró el pasado julio que "la infraestructura tecnológica para la comercialización (de este servicio a particulares) está casi a punto".

"A mí me avisó una amiga, que me dijo que activara los datos del teléfono. Cuando entré a Facebook, no lo podía creer", confirmó a Efe Adelaida García, una maestra jubilada residente en Ciego de Ávila (centro).

Facebook, la red social más usada en la isla, también ha servido para propagar la noticia, que ha corrido veloz por todo el país.

"Yo me enteré por las publicaciones en redes sociales. Activé los datos marcando el ¿133# y siguiendo las instrucciones. El rumor dice que la prueba durará hasta la noche", explicó por su parte Lisa, una joven habanera que ha "avisado a todo el que ha podido".

Sin embargo, otros usuarios no han tenido la misma suerte y se quejan de que "han llegado tarde" y no pueden acceder ya al servicio gratuito porque el sistema no procesa sus solicitudes.

Esta congestión dificulta también la salida de mensajes de texto y la conexión de las llamadas, según ha podido constatar Efe.

La conexión libre, rápida y barata a internet es aún una asignatura pendiente para Cuba, cuyo Gobierno impulsa desde hace varios años una "política de informatización de la sociedad".

Etecsa abrió en julio de 2015 varios puntos de wifi públicos que ya suman más de 630 en toda Cuba, y el año pasado comenzó la comercialización de internet en las casas, un servicio que solo estaba permitido a un pequeño sector profesional.

Tras el entusiasmo inicial que suponía para miles de cubanos su primera conexión a internet, comenzaron las quejas por la falta de condiciones de los lugares, en su mayoría a la intemperie, y las tarifas iniciales de conexión de 2,5 CUC (moneda equivalente al dólar) por hora, que se fueron abaratando gradualmente hasta 1 CUC actual.

En el caso de la conexión para casas particulares llamado Nauta Hogar los precios oscilan entre los 15 y los 70 dólares -en función de la velocidad- por 30 horas mensuales.

Ambos son servicios caros para el cubano medio, cuyo salario mensual está por debajo de los 30 dólares.

Según los datos oficiales más recientes, Cuba registró en 2016 más de 4,5 millones de usuarios de internet, lo que significa 403 conectados por cada 1.000 habitantes de la nación caribeña, en la que viven unas 11,1 millones de personas.

En junio pasado se registraban más de 5,2 millones de líneas móviles activas en el país, donde hasta hace una década no se permitía a los cubanos tener un celular a su nombre.

Cerca de dos millones de líneas quedaron inactivas en cuatro provincias tras un grave incendio ocurrido el 25 de junio último en infraestructuras de telecomunicaciones de la central provincia de Villa Clara.

El siniestro retrasó los trabajos de puesta en marcha de la tecnología 3G en el centro y occidente del país.