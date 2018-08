Chilenos crean un sistema de comunicación por radio ante un colapso en emergencias

EFE

Santiago de Chile

Un grupo de ingenieros chilenos ha creado un sistema de comunicación por señales de radio de baja frecuencia para enviar información de ayuda cuando los sistemas móviles y de Internet colapsan durante una emergencia o un desastre natural como terremotos o tsunamis.

El Sistema de Información de Emergencia (SIE) tiene la particularidad de utilizar las ondas radiales para enviar información a teléfonos particulares aún cuando el resto de líneas de comunicación no están disponibles, dijo a Efe una de sus creadoras, Barbarita Lara.

Para poder recibir esos mensajes solo hay que descargar en el teléfono previamente una aplicación y, aunque el teléfono quede sin línea de datos ni móvil, la aplicación recibe la señal.

"La aplicación es gratuita y la puedes bajar en tu celular. Cuando tú escuchas el audio, que viene con el mensaje codificado, el celular va a poder decodificar y mostrar un mensaje incluso aunque no tengas Internet ni redes móviles", señaló Lara durante la presentación del SIE en una rueda de prensa ofrecida por la Fundación Imagen de Chile.

La idea es que la señal sea enviada a través de la frecuencia de radio, que sí se mantiene activa tras un desastre natural, y se mande un mensaje encriptado por un sonido imperceptible por el oído humano pero que se emite desde los altavoces de cualquier radio.

Esa información cifrada es recibida por la aplicación en el teléfono y transformado en un mensaje de texto que el terminal recibe incluso fuera de cobertura.

"Instalamos una plataforma en la Organización Nacional de Emergencia donde ellos pueden enviar la información a través de las radios y tú, con tu aplicación, puedes recibir el mensaje. El mensaje lo recibes a través del micrófono de tú celular, a través de la radio de tú celular o a de otro celular que haya recibido el mensaje", afirmó Lara.

"Lo que nosotros hacemos es ocupar la antena radial para retransmitir nuestros mensajes, sin hacer ningún daño a la señal, y lo recibes en el celular", agregó.

Actualmente Chile utiliza el sistema de CMAS/WEA para realizar las alertas por terremotos o tsunamis que requiere que funcionen las antenas que replican la señal de telefonía móvil a través de las líneas GMS, CDMA, 3G o LTE.

Este proyecto plantea volver a la frecuencia de radio, que ya dispone de la infraestructura, utilizando esta alta frecuencia, independiente de la señal móvil o de Internet.

"Cuando no hay antenas celular tú no puedes recibir una llamada. Nos preocupamos de esas personas y de poder conectarnos con los radio aficionados por ejemplo, y poder llegar a cualquier lugar del mundo", dijo Lara.

Otras ventajas que permite es la longitud del mensaje, que actualmente comprende solo 90 caracteres y con esta innovación puede escribir 360, además de ser un canal bidireccional y actualizable tantas veces sean necesarias.

"No hay un sistema real (en Chile) que esté ayudando a la población postcatástrofe. Te dice que hay (por ejemplo) una alerta de tsunami, pero no necesariamente te mantiene informado postcatástrofe. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, la gente necesita saber qué hacer (después de la catástrofe)", afirmó Lara.

Además Lara señaló que tanto el precio como la puesta marcha es factible porque no necesita de instalación de infraestructura ya que utiliza las antenas de radio ya existentes.

Solamente necesita de que el Gobierno del país, ya que "por ley las organizaciones nacionales de emergencia son las que tienen que mandar ese mensaje porque una persona no puede o no debería mandar un mensaje que no corresponde", dijo Lara.

Chile, asentado sobre el Cinturón del Pacifico, está considerado uno de los países mas sísmicos del planeta.