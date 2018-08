Sánchez y Merkel piden esfuerzo común de la UE y reparto justo de inmigrantes

EFE

Sanlúcar de Barrameda (España)

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, coincidieron hoy en que la UE debe afrontar el reto migratorio con una visión conjunta, un esfuerzo común y recursos compartidos, tanto para la repatriación como para el reparto de inmigrantes entre países.



Ambos mandatarios comparecieron en una rueda de prensa conjunta después de celebrar un almuerzo de trabajo en la localidad andaluza de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, sur de España), donde abordaron la política migratoria, un asunto prioritario en sus respectivas agendas.



El jefe del Ejecutivo español explicó que están en conversaciones con la UE para desbloquear una serie de recursos económicos que posibiliten a Marruecos "obtener materiales que les permitan ser mucho más eficaces en el control de sus fronteras".



Aunque no dio ninguna cifra porque "sería injusto e inapropiado", precisó que se trata de "muchísimos recursos económicos que ahora mismo la UE está volcando", no sólo en políticas migratorias, sino en otras relacionadas con el desarrollo económico y social.



Para Sánchez (PSOE, socialistas), aunque el norte de África está sólo a 14 kilómetros de las costas españolas, "hay una distancia infinitamente mayor" en términos de desarrollo económico, social o de derechos humanos" y "cuanto mayor es el abismo, mayor es el drama que se vive en aguas del Mediterráneo".



Reducir "ese abismo de desigualdad" debe ser, a su juicio, la principal tarea de la UE en el presente y en el medio plazo, algo que "sólo se logrará con una visión de conjunto".



Merkel (CDU, conservadores) subrayó que Alemania comparte el enfoque de España y que es partidaria también de intensificar la cooperación con Marruecos, como país de tránsito y de origen de inmigrantes hacia Europa, y con Túnez.



"No sólo tenemos que hablar sobre África sino con África", remarcó la canciller, quien abogó por llevar una posición común a la reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE de finales de septiembre en Salzburgo (Austria), sobre seguridad y lucha contra la migración ilegal.



Como "desafío común" de toda la UE, ambos insistieron en la importancia de encontrar un "sistema de reparto justo" de los inmigrantes que llegan a la Unión Europea (UE) y que tienen derecho a quedarse, sin que dependa de la ubicación geográfica de un determinado país.



Los dos rechazaron el "oportunismo" de los que solo quieren el retorno a "soluciones fracasadas" que no van a arreglar las cuestiones pendientes en el entorno europeo y criticaron duramente los movimientos populistas y "racistas" que hay en algunos países, que buscan arreglar su propio problema sin tener en cuenta a los demás.



Sánchez advirtió de que Europa se construye "desde la solidaridad y la responsabilidad" y no con la "mirada aislada de algunos estados miembros".



Mensaje similar el que trasladó Merkel: "Nosotros somos más fuertes si actuamos de manera conjunta y podemos solucionar los problemas de manera conjunta y no de manera individual".



Según su criterio, la inmigración plantea un "gran desafío" a la UE y Alemania y España "comparten un enfoque común" en este asunto, pero ningún país de la Unión puede "eximirse" del mismo.



Ambos países proponen que la UE encuentre un sistema para trabajar de manera conjunta en la repatriación de las personas que no puedan quedarse y, para ello, Merkel dijo que se debe hablar con los países de origen como Marruecos o Túnez para entablar negociaciones, como ya se hizo con Turquía y Libia.



Añadió que también se debe trabajar en un reparto justo entre estados miembros de aquellos inmigrantes con derecho de asilo o refugiados de guerra que se puedan quedar en territorio europeo.



Desde los dos gobiernos, según Sánchez, la solución para este problema tiene que ser "transversal, horizontal y holística", no sólo en el control de fronteras y acogida de inmigrantes, sino también reforzando los movimientos secundarios y la cooperación de la UE con los países africanos .



La canciller agradeció a España la colaboración y ratificó el acuerdo alcanzado entre los ministerios del Interior de ambos países, mediante el cual Alemania puede devolver a los inmigrantes interceptados en su frontera y registrados previamente en España como solicitantes de asilo.



Para ambos, se trata de buscar "soluciones europeas" y, de hecho, según avanzó Merkel, Alemania ya está negociando un acuerdo similar con Grecia.



Durante el almuerzo, también conversaron de otros temas centrales de la agenda europea, como la defensa, la unión monetaria y económica y el pilar social de la UE, para avanzar en una posición y estrategia común.



El encuentro entre ambos mandatarios se enmarca en la visita que la política conservadora alemana realiza este fin de semana al Parque Nacional de Doñana (suroeste de España), donde el jefe del Ejecutivo español descansa unos días acompañado por su familia.