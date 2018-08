Piden por 3ra vez retirar inmunidad a presidente Jimmy Morales

AP

Guatemala

La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG) pidieron el viernes que se retire la inmunidad al presidente guatemalteco Jimmy Morales por tercera ocasión para poder investigarlo por delitos de financiamiento electoral ilícito del partido que lo llevó al poder en 2016.

Un funcionario de la Corte Suprema de Justicia que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones confirmó a The Associated Press que un juzgado recibió la solicitud de la fiscalía y la CICIG.

Las autoridades acusan a Morales de haber recibido en 2015 al menos un millón de dólares por parte de empresarios como aporte a la campaña electoral del partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que al no ser declarado por Morales --en aquel entonces secretario general y representante legal de partido-- se habría convertido en el delito ya señalado.