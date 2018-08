Argentina se define sobre la legalización del aborto

AFP

Buenos Aires

El Senado de Argentina define este miércoles si aprueba la legalización del aborto, al cabo de cinco meses de un intenso y acalorado debate que del parlamento se trasladó a las calles.

A la espera del resultado, dos manifestaciones colman los alrededores del Congreso. Pañuelos verdes y consignas por "el derecho a elegir" identifican a quienes apoyan la iniciativa. El color celeste y el lema "salvemos las dos vidas" acompañan a quienes se oponen.

Desde primeras horas de este miércoles dos vallados dividen la plaza del Congreso para una vigilia que se espera masiva.

"Sabemos que habrá más gente que cuando se votó en Diputados, hay muchos micros (autobuses) que están llegando desde el interior del país", dijo este miércoles a TN el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro.

De aprobarse, Argentina se convertiría en el tercer país de América Latina donde el aborto es legal, sumándose a Cuba y Uruguay. También es legal en la Ciudad de México pero está prohibido en El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En los demás países de la región se permite si está en riesgo la vida de la mujer, cuando es producto de una violación o si es inviable la vida extrauterina.

- Votación en la madrugada -

La sesión está convocada para las 09H30 locales (12H30 GMT), pero se espera que el debate se extienda hasta las madrugada.

"Calculamos la votación hacia las tres o cuatro de la mañana", dijo al ingresar al Congreso el senador Ángel Rozas, de la coalición gobernante Cambiemos, quien ratificó su rechazo a la ley.

La presión se redobla a medida que trasciende que la mayoría de los senadores rechazará el proyecto aprobado en junio por Diputados con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención.

De los 72 senadores, se estima que 37 votarán en contra. En caso de que haya empate, la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, emitirá el voto decisivo y ya adelantó que será por el no.

Sectores feministas mantienen la esperanza.

"Creemos que la movilización nos va a dar el derecho al aborto legal. Estamos esperando con ansiedad y emoción", dijo a la AFP Victoria Tesoreiro, una de las organizadoras de la manifestación a favor de la ley que espera reunir a más de un millón de personas.

- En la agenda -

Ante el panorama desfavorable, grupos que apoyan la iniciativa intentaron modificar el proyecto de ley para reducir de 14 a 12 semanas el lapso en el que se autorizaría el aborto y lograr sumar adhesiones. Pero su propuesta fracasó.

"Rechazaré el proyecto, así como vino es malo y no pasará", advirtió al ingresar al Congreso la senadora Silvia Giacoppo, de la coalición gobernante Cambiemos. Representa a la provincia de Jujuy en el norte del país, más conservador y donde la iglesia católica tiene fuerte incidencia.

El senador por Río Negro (sur), Miguel Ángel Pichetto (peronismo), admitió que las perspectivas son negativas.

"Hay una posición consolidada por el No, pero vamos a hacer todos los esfuerzos, no se puede seguir castigando a las mujeres por un hecho traumático", explicó al entrar al Congreso.

En su opinión, "en algún momento la ley se aprobará, no sé si será hoy. Argentina hubiera sido un poco más justa si se aprobara porque se evitaría la muerte de mujeres pobres".

"Es el tema que va a cruzar el año que viene la campaña presidencial", subrayó Pichetto.

El presidente Mauricio Macri habilitó el debate parlamentario pero se pronunció "en favor de la vida". Este miércoles divulgó una carta en la que celebró el debate aunque admitió que "las divisiones en las creencias sobre un tema a veces pueden ser irreconciliables".

"La importancia de esta votación va mucho más allá del tema específico que intenta dirimir. Nos plantea como sociedad un escenario pacífico para promover y realizar cambios. Pero, además, nos obliga como individuos a comprometernos a aceptar que hay otros que piensan distinto", sostuvo el presidente.

En caso de rechazo, el proyecto no podrá presentarse antes de que transcurra un año.

- Debate social -

El debate parlamentario ha sido intenso, pero también en la vida cotidiana, el trabajo, la escuela y la mesa familiar.

El sociólogo Juan Marco Vaggione destaca que la discusión permitió avances.

"Hoy son excepcionales las personas que criminalizarían el aborto. El debate público ayudó a darse cuenta de que si bien hay una moral católica de la vida, no por existir opciones distintas el derecho no las debe amparar", argumentó a la AFP.

En las manifestaciones, se han organizado charlas de mujeres que narran experiencias sobre el aborto y en Twitter se hizo muy popular la etiqueta #YoAborte.

"Era muy pendeja (pequeña) y quedé embarazada. Soy de un pueblo de Jujuy que casi nadie conoce. Me metí pastillas y terminé en una clínica. Las enfermeras me decían 'dale, ahora sí, llora. Te vamos a denunciar' mientras me practicaban el aborto sin anestesia", escribió @PauuGarcia en unos de esos tuits.

Quienes se oponen también se movilizaron intensamente, con el apoyo de la iglesia católica y de otros cultos.

"Ha habido una presión muy fuerte de la Iglesia Católita y de otros cultos, esperábamos más respeto a los senadores", se quejó la senadora María Odarda, a favor de la ley.