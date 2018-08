EFE

Managua

Los maestros estatales que han apoyado a quienes se manifiestan contra el Gobierno de Nicaragua están siendo despedidos, denunciaron ayer varios docentes, en medio de una crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

“Por este medio, hago denuncia pública de una nota de despido laboral, llegada a mi correo electrónico”, dijo el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), Freddy Quezada, en sus redes sociales. Quezada, quien llevaba décadas trabajando en la UNAN-Managua, fue despedido tres semanas después de un ataque armado del Gobierno sobre el campus, que dejó al menos dos estudiantes muertos por heridas de balas. El catedrático afirmó que su despido fue por ejercer su “libertad de expresión y de pensamiento”.

y por afirmar que las “autoridades superiores (de la UNAN-Managua) han comprometido su imagen ante los cruentos sucesos acaecidos en nuestra casa de estudios”.

Maestros de educación primaria y secundaria también denunciaron que fueron destituidos de sus escuelas en las ciudades de Estelí y La Trinidad, al norte de Nicaragua.

Las destituciones se debieron a que “ejercimos nuestro derecho a la libre expresión”, afirmó uno de los maestros, que prefirió el anonimato, por temor a represalias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denominado acciones como estas como una “tercera fase” de represión consiste en la “criminalización de los manifestantes”, y la ha denominado como “más ruda, más explícita y burocrática”.

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Daniel Ortega siendo presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.enim. Partes autem dell quaedam eaedem svhdshjvdshjvdshjv. Aquare cognitionem habuerit bonae et al malae, etiam de epicorum de si quae enim epiepiae enim epipoeia habet ainsut vero ipsa. eaedem sunt, quaedam propieae tragoedia quare cogni tionem habuerit bonae et al malae. epiepicorum al quae enim. Partes autem dell quaedam eaedem svhdshjvdshjvdshjv. Aquare cognitionem habuerit bonae et al malae, etiam de epicorum de si quae enim epiepiae enim epipoeia habet ainsut vero ipsa. eaedem sunt, quaedam propieae tragoedia quare cogni tionem habuerit bonae et al malae. epiepicorum al quae enim. Partes autem dell quaedam eaedem svhdshjvdshjvdshjv.