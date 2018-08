Huelga indefinida afecta al turismo de toda España

EFE

Madrid

El conflicto entre los taxistas españoles y las plataformas como Uber y Cabify por la regulación del número de licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor) se dirimirá en una comisión de diálogo fijada para septiembre por el Gobierno de España, que ayer pidió “responsabilidad” al sector.

En plena temporada turística los taxistas españoles mantienen una huelga indefinida, que comenzó el pasado miércoles en Barcelona y a la que se unió después Madrid y el resto de las principales ciudades de España.

“Quiero apelar a la conciencia cívica de quienes prestan un servicio público, que no son simplemente unos particulares, sino personas que gozan de una concesión administrativa que les permite ejercer un servicio público y que están llamados a una mayor responsabilidad”, señaló hoy el ministro español de Fomento, José Luis Ábalos.

Para Ábalos es necesario recuperar “un ámbito de diálogo, de tranquilidad y de normalidad” que favorezca la negociación entre las partes, preserve “la seguridad” y salvaguarde los derechos “de los usuarios y de las ciudades”.

Los taxistas piden que la regulación de las VTC pase del Gobierno español a las comunidades autónomas (regiones) y los municipios, que son los que abordan los problemas de circulación, movilidad y medio ambiente.

Demandan también que, como marca la ley, los vehículos VTC regresen a sus bases cuando acaban un servicio y no se queden circulando o aparcados a la espera de captar nuevos clientes, y que no haya más de una licencia VTC por cada treinta taxis, proporción que en su opinión no se respeta.

La propuesta de abrir un “nuevo marco de diálogo” en septiembre fue puesta hoy sobre la mesa por el número dos del Ministerio español de Fomento, Pedro Saura.