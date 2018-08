Adolescente intentó suicidarse por no poder controlar su adicción al videojuego Fortnite

Santo Domingo

Un adolescente británico de 17 años habría intentado suicidarse por no poder controlar su adicción al videojuego más popular en los últimos meses, Fortnite, según declaraciones brindadas por el mismo al portal “The Mirror”.

De acuerdo a la publicación, Carl Thompson llegó a utilizar sustancias prohibidas para mantenerse despierto y poder seguir jugando por más de 12 horas.

“Siempre he sido antidrogas, pero todo lo que quería era jugar más y ese parecía el único camino. Me mantenía despierto con bebidas energéticas y sin comer. Luego, conversando con unos amigos, me sugirieron el uso de metanfetaminas”, expresó Thompson a The Mirror, quien empezó a jugar en noviembre del año pasado.

Carl, que descubrió el juego con solo 16 años, contó que llegó al punto de que faltaba a clases y usaba una botella para orinar, sin perder tiempo en ir al baño. También le robaba dinero a sus padres para comprar mejoras a su personaje.

Una noche su padre escuchó un ruido y cuando fue a su habitación, lo encontró a punto de arrojarse.

“Tenía que escapar de esta existencia y solo había una forma, me asomé y quería terminar todo. Estaba temblando y llorando. Antes de saltar, sentí una mano en mi cuello que me retuvo”, narró Thompson a The Mirror.

Se recuerda que en junio la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la adicción a los videojuegos como un desorden de salud mental, al incluir esta patología en su nueva Clasificación Internacional de Enfermedades.