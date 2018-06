Ana Julia Quezada: “Espero que algún día en vuestro corazón me perdonéis”

España

“No me importa si paso el resto de mi vida en prisión”, fueron las palabras expresadas por la dominicana Ana Julia Quezada, asesina confesa del niño español Gabriel Cruz el pasado 27 de febrero, en una carta manuscrita enviada desde prisión, al padre del niño, Ángel Cruz.

“Ángel, no tengo palabras para decirte esto pero aun así lo voy a contar. No tengo excusas por lo que hice, pero sólo sé que el miedo te bloquea porque eso me pasó a mí”, escribía Quezada desde su prisión en El Abuche, Armería, España.

En dicho escrito al que tuvo acceso, el periódico español El Mundo, la dominicana también agrega que no planeó el homicidio, como se ha reportado en muchos medios locales y que no le había contado a Ángel, su exmarido, porque no tenía el valor suficiente ni quería causarle más sufrimiento.

La carta termina implorando perdón tanto a la familia de Gabriel, como al juez y la sociedad española reiterando que está consciente de que podría recibir prisión permanente.

“De todo corazón, perdona. Espero que algún día en vuestro corazón me perdonéis”, concluyó diciendo Quezada, quien solicito su traslado a la prisión de Burgos, donde vive su hija y donde residió 20 años.

Ana Julia, podría ser condenada a 25 años de prisión o a prisión permanente revisable.