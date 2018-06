Erdogan gana las presidenciales

EFE

Estambul

El jefe de Estado de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha conseguido su objetivo de asumir todo el poder ejecutivo del país, al ganar ayer por mayoría absoluta las elecciones presidenciales anticipadas.

El político ha revalidado su mandato con un 52.5 % de apoyo, muy cercano al porcentaje que obtuvo en 2014 cuando accedió al cargo, informó la agencia semipública Anadolu tras el escrutinio del 99 por ciento de los votos.

“Tenemos los resultados no oficiales. Acorde a ellos, la nación me ha dado el mandato de presidente y de ser el jefe del Ejecutivo”, dijo Erdogan en un discurso transmitido en directo por la cadena NTV. La mayor formación de la oposición de Turquía, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha reconocido la victoria del presidente Erdogan, en las elecciones. “Desde luego no era una competición justa, pero acepto que Erdogan ha ganado”, dijo el candidato del CHP, Muharrem Ince, a la emisora turca Fox TV. Erdogan se había declarado horas antes vencedor de los comicios “acorde a los resultados no oficiales”. El tercero en liza, con un 8.3 por ciento, es el candidato izquierdista Selahattin Demirtas, que lleva año y medio en prisión preventiva.