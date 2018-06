El debate del aborto afronta recta final en la Argentina del papa Francisco

EFE

Buenos Aires

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el 14 de junio el proyecto para legalizar el aborto tras un intenso debate que, ahora, afronta su recta final con su paso al Senado, en un país en el que la Iglesia y, especialmente, la figura del papa Francisco cuentan con gran influencia.

Después de que la reñida votación se saldara con 129 votos positivos y 125 negativos, las miles de mujeres que, a pesar del sueño y el frío glacial, esperaron las 23 horas que duró el pleno en los alrededores del Congreso emitieron un grito de euforia que contenía algo de sorpresa por un resultado que no se podía prever.



La decisión estaba en manos de una treintena de diputados indecisos, algo que probablemente se replicará en la Cámara Alta, donde, según un documento realizado de manera colaborativa por la ciudadanía a iniciativa de la organización Economía Femini(s)ta, actualmente, 28 senadores están a favor, 29 en contra y 19 no se posicionaron.



Pese a que en un primer momento se veía prácticamente imposible que el proyecto saliera adelante en esta cámara por su carácter más conservador, la presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, María Teresa Bosio, cree que "no está tan complicado" porque las diputadas están trabajando para que se aborde en julio, antes de las vacaciones del invierno austral.



En una entrevista con Efe, apunta que, si es así, no perdería "fuerza" esa marea feminista, joven y verde -por el color de los pañuelos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito- que inunda el país, aunque advierte que los sectores contrarios están "haciendo mucha presión" para que, si no logran frenarla, al menos haya modificaciones en la normativa.



Así, hace referencia al autodenominado movimiento "provida", que, aunque con menor capacidad de movilización, también aglutina a numerosas organizaciones civiles y religiosas y miles de personas que piden alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo.