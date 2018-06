Jóvenes informan de abusos físicos

AP

Washington

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, ordenó que las autoridades estatales investiguen acusaciones hechas por adolescentes inmigrantes de graves abusos físicos en una instalación de detenciones juveniles.

Northam anunció la pesquisa en un tuit el jueves horas después de que The Associated Press reportó sobre media decena de declaraciones juradas de adolescentes hispanos detenidos en el Shenandoah Valley Juvenile Center.

Niños inmigrantes de hasta 14 años alojados allí dijeron que fueron golpeados mientras llevaban grilletes y estuvieron encerrados en aislamiento durante largos períodos, abandonados desnudos y tiritando de frío en celdas de concreto.

El gobernador demócrata dijo que las acusaciones son perturbadoras y ordenó que el secretario de seguridad interna y pública del estado que le presente un reporte sobre las condiciones en la instalación. Los abogados del centro negaron las acusaciones de abusos.

Las denuncias de los presuntos abusos en el centro, cerca de Staunton, Virginia, aparecen detalladas en documentos judiciales federales que incluyen media docena de declaraciones juradas de adolescentes latinos que estuvieron recluidos allí durante meses o años. Varios detenidos dijeron que los guardas les quitaron la ropa y los amarraron a sillas con bolsas tapándoles la cabeza.

“Cuando me ponían en la silla, me esposaban las muñecas”, dijo un inmigrante hondureño que fue encerrado en el lugar cuando tenía 15 años. “Me ataban todo, de los pies hasta el pecho, uno no podía moverse... Te controlan totalmente. Te ponen una bolsa sobre la cabeza. Tiene agujeritos, uno puede ver a través de ella. Pero te sientes ahogado con esa bolsa”.

Además de los relatos traducidos de los niños en las actas judiciales, una antigua especialista en desarrollo infantil que trabajó en el centro contó a The Associated Press que vio a menores con magulladuras y huesos rotos que atribuyeron a los guardias.

LA CASA BLANCA DESMANTELA SU POLÍTICA FRONTERIZA

El presidente de EE.UU., Donald Trump, comenzó ayer el proceso para desmantelar su política fronteriza de “tolerancia cero” y reunificar a las familias inmigrantes que han sido separadas desde el pasado mes de abril, una situación que afecta a más de 2,300 niños. Trump ha ordenado a las agencias gubernamentales que implementen el decreto que firmó el miércoles para frenar la separación de familias de inmigrantes indocumentados, pero que obliga a los menores a ser encerrados en centros de detención para poder seguir al lado de sus padres. “Estoy ordenando al Departamento de Salud y Servicios Humanos, al de Seguridad Nacional y al de Justicia que trabajen para mantener juntas a las familias de inmigrantes ilegales y reunir a esos grupos que antes estaban separados”, dijo ayer Trump en declaraciones a los periodistas durante una reunión con su gabinete.