Más de 2.000 venezolanos con cáncer mueren por crisis sanitaria, dice Cámara

EFE

Caracas

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó hoy un informe que responsabiliza al Gobierno de Nicolás Maduro por la crisis sanitaria que, según los diputados, ha causado la muerte de más de 2.000 personas con cáncer que no pudieron acceder a un tratamiento adecuado en los dos últimos años.

El parlamentario José Manuel Olivares presentó el informe en la plenaria y explicó que solo por la falta de medicamentos y tratamientos para el cáncer 2.000 venezolanos han perdido la vida desde 2016, mientras que otras decenas de enfermos fallecieron por varios padecimientos, cuyas terapias escasean en el país petrolero.

"Han fallecido más de 2.000 pacientes (de cáncer) en los últimos dos años porque no hubo quimioterapia, porque no hubo radioterapia, y por la falta de medicamentos", dijo el legislador que también es médico durante un debate al que no asistieron, como de costumbre, ninguno de los diputados oficialistas.

Según el informe, en Venezuela se producen unos 50.000 nuevos diagnósticos de cáncer cada año y toda esa masa de pacientes se enfrenta en la actualidad a una escasez de fármacos que supera el 80 % y a la inoperatividad del 100 % de los servicios de radioterapia por lo que "8 de cada (enfermos) 10 están destinados a morir".

Olivares indicó también que en los últimos dos años fallecieron 33 personas que vivían con hemofilia, 50 que tenían parkinson y 18 pacientes renales que rechazaron un trasplante y remarcó que en todos estos casos hay una "relación directa entre la ausencia de medicamentos y la pérdida de vida".

Dijo que del total de 400.000 venezolanos con enfermedades crónicas que dependen de las farmacias del estatal Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) casi la totalidad "están en sus camas" ante la "intermitencia o ausencia absoluta de medicamentos".

El documento aprobado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) señala además que en 2017 "ningún paciente con enfermedad intestinal" recibió medicinas, que 91 pacientes renales perdieron el trasplante renal desde 2016 y que 20.000 de los 40.000 enfermos de parkinson "no están recibiendo tratamiento".

A juicio de Olivares se trata de "venezolanos que mueren producto de la corrupción, arrogancia e indolencia" del Ejecutivo al que le piden la apertura de un canal humanitario para el ingreso de medicinas desde otros países que se han ofrecido a ayudar.

La AN, en desacato desde hace meses según el Supremo por lo que sus actos son considerados nulos, también cuestionó la reciente visita a Caracas de la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.

El diputado Olivares acusó a la funcionaria de actuar a favor del Gobierno por no decir "nada sobre los brotes de sarampión, malaria y difteria" y, en cambio, asegurar que la "falta de medicinas son por las sanciones internacionales" impuestas a la revolución bolivariana en los últimos años.

Etienne llegó a principios de la semana pasada y se reunió, entre otros con Maduro y con el ministro de Salud, Luis López, quien aseguró que llegó a acuerdos con la OPS "para potenciar la entrega de medicamentos y garantizar la dotación de insumos (materiales) en la atención primaria de salud".