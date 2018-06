Político ecuatoriano Balda dice que Correa "sigue siendo un peligro"

EFE

Quito

Fernando Balda, el político ecuatoriano cuyo intento de secuestro en 2012 podría llevar a prisión a Rafael Correa, de ser declarado culpable, afirmó hoy que el expresidente "sigue siendo un peligro para la sociedad ecuatoriana" y que este debía ser arrestado.



"Rafael Correa sigue siendo un peligro para la sociedad ecuatoriana, esté donde esté, (por lo que) se debió haber ordenado la prisión preventiva y solicitado a Interpol su ubicación y captura", remarcó el político conservador a los medios después de la audiencia en la que Correa fue vinculado penalmente al caso.



No obstante, dijo que acata la decisión de la jueza por que es "respetuoso de la ley".



Una jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador aceptó este lunes la vinculación de Correa al caso de intento de secuestro de Balda en Colombia en 2012, en una aparente operación de los servicios de inteligencia ecuatorianos.



La Fiscalía General presentó pruebas que relacionan supuestamente a Correa con la orden de capturar a quien era entonces uno de sus mas acérrimos enemigos políticos.



La CNJ impuso al exmandatario que se presente ante la Corte cada quince días a partir del 2 de julio, lo que ha sorprendido a la acusación y a la defensa porque Correa reside en Bélgica desde junio de 2017 y la Fiscalía solo había pedido su comparecencia en el consulado ecuatoriano en Bruselas y que se le colocara un grillete electrónico de rastreo.



Balda reconoció en ese sentido que la decisión de la jueza Daniella Camacho le cogió "de sorpresa", pero aseguró que "demuestra que acá no está nada amarrado".



Agregó que le hubiese gustado que se ordene la prisión preventiva de Correa, con el argumento de que si se han detenido a mandos medios de las unidades de Inteligencia del Estado involucrados en su caso, es necesario -a su juicio- que lo esté también el autor intelectual del delito, en referencia a Correa.



Uno de esos mandos, Pablo Romero Quezada, exsecretario nacional de Inteligencia, fue detenido en España y puesto en libertad provisional el lunes hasta que se dilucide su posible extradición a Ecuador.



Tras conocerse la vinculación penal, Felipe Rodríguez, abogado de Balda, aseguró que presentará en los próximos días una acusación particular contra Correa, quien tendrá hasta el 18 de julio, cuando concluya la instrucción fiscal, para defenderse.



Rodríguez afirmó a los medios que lo que se busca es esclarecer la verdad de este hecho y afirmó que, de ningún modo, "hay persecución política" contra el exmandatario, como han manifestado sus correligionarios.