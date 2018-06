Trump: “EE.UU. no será un campo de refugiados”

EFE

Washington

El presidente de EE.UU., Donald Trump, elevó ayer su discurso antiinmigración al asegurar que el país no se convertirá “en un campo de acogida de refugiados” a la par que criticó a Europa, en plena polémica por la separación de menores de sus familias tras cruzar ilegalmente la frontera con México.

“Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será un campo de acogida de refugiados. Lo que está ocurriendo en Europa y otros lugares, no lo permitiré, no bajo mi vigilancia”, dijo Trump en un acto en la Casa Blanca.

Ante los dramáticos reportes aparecidos este fin de semana sobre la situación de estos menores alojados en almacenes reconvertidos en centros de detención temporal y, en algunos casos, ubicados dentro de recintos divididos a modo de jaulas, Trump no dudó en señalar la supuesta debilidad mostrada por la Unión Europea (UE) en materia migratoria.

“Un gran error por parte de toda Europa es aceptar a millones de personas que radical y violentamente han cambiado su cultura”, tuiteó el mandatario, que dedicó parte de la mañana a enviar mensajes a través de esta red social.

En concreto, citó el caso de Alemania donde dijo que “el pueblo alemán le está dando la espalda a sus gobernantes debido a que la inmigración está sacudiendo la débil coalición de Berlín”, y agregó que “la criminalidad está subiendo”, pese a que las cifras demuestran que se ha reducido en los últimos años.

En otro mensaje, Trump apuntó que “algunos de los peores criminales” del mundo “usan” a niños inmigrantes para entrar en el país. “¿Dónde está el clamor por los asesinatos y crímenes causados por pandilleros y matones, incluida la banda (centroamericana) MS-13, entrando en nuestro país de manera ilegal?”, se preguntó.

De su lado, la primera dama de EE.UU., Melania Trump, “odia” la separación de niños de sus familias tras cruzar ilegalmente la frontera sur del país, que afecta a al menos 2.000 menores y es consecuencia directa de la política migratoria de su marido, el presidente Trump. “La señora (Melania) Trump odia ver a los niños separados de sus familias”, dijo ayer portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham.