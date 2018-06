Felipe VI elogia a San Antonio por ser una ciudad "acogedora y generosa"

EFE

San Antonio

Felipe VI expresó hoy su reconocimiento a San Antonio (Texas) por ser una ciudad "acogedora y generosa" con quienes buscaron un futuro mejor y por sentirse "orgullosa de su pasado", en el que los españoles tuvieron una gran influencia desde su fundación a cargo de misioneros franciscanos.



El Rey de España pronunció un discurso en la cena ofrecida a don Felipe y doña Letizia al término de su primera jornada de visita a San Antonio para celebrar el tricentenario de la ciudad.



Al banquete, celebrado en una antigua fábrica de cerveza de San Antonio, asistió el gobernador de Texas, Greg Abbott, con quien Felipe VI se reunió previamente, el alcalde de la ciudad, Ron Nirenberg, y el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.



Más de 200 invitados tomaron parte en el banquete, al que no se pudo sumar el jugador de baloncesto de la NBA de San Antonio Spurs, Pau Gasol, al que el Rey definió como "uno de los héroes deportivos" españoles.



"No ha podido estar aquí esta noche, pero sé que le habría gustado hacerlo", le excusó don Felipe ante la ovación de los asistentes.



Tras su primera jornada en la ciudad tejana, don Felipe agradeció "la amable atención y la cálida hospitalidad" mostradas hacia él y la reina Letizia.



"San Antonio es una ciudad acogedora y generosa con quienes buscaron en ella un mejor futuro", dijo el jefe del Estado, entre los que citó a quienes siguieron los pasos de las familias canarias que arribaron a Texas en el siglo XVIII para poblar el territorio controlado por la Corona española.



Texas es en la actualidad uno de los estados de EEUU donde más se habla español, en torno a un tercio de su población, debido a la fuerte presencia de hispanos en ciudades como San Antonio, situada a apenas 300 kilómetros de la frontera con México.



En su discurso en inglés, con algunos párrafos en español, don Felipe subrayó que tanto Texas, "un territorio explorado por españoles", como la "querida" San Antonio que fundaron los franciscanos, están "tan cerca de España en tanto aspectos".



El monarca evocó que sus padres, los reyes Juan Carlos y Sofía, estuvieron en San Antonio en 1987, en la primera visita de un monarca española en pisar la ciudad tejana.



"Recuerdan perfectamente sus calles, monumentos y museos, así como la amabilidad y simpatía de tantas personas conocidas en aquella ocasión", comentó.



Como ya hiciera en Nueva Orleans, el Rey reivindicó un mayor conocimiento de la huella que dejaron los españoles: "¿Cómo no rendir homenaje a aquellos que trabajaron para que la presencia de España en estas tierras sea conocida y valorada con justicia?".



En su opinión, es "importante asumir como corresponde y estar orgulloso del pasado de uno" y remarcó que San Antonio es un ejemplo de ello.



Animó a que su visita a Texas sirva para estrechar lazos en campos como la educación, la cultura, el comercio o la innovación.



Felipe de Borbón participará mañana, lunes, en un foro empresarial en el que confió que pueda ser un punto de partida para futuros proyectos de negocio para compañías españolas.



Como colofón y haciendo mención al lema de un festival veraniego de la ciudad, don Felipe proclamó: "Olé, San Antonio".



Abbott destacó la influencia española en "la gente, el territorio, la ley, la religión y la cultura" en Texas y, como ejemplo, recordó que en el escudo tejano luce la bandera española.



Tras los discursos, el arzobispo de San Antonio, Gustavo García-Síller, recitó una oración para bendecir la mesa ante el recogimiento de los comensales.



Entre los asistentes a la cena, estuvieron el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, entre otros.



El acto puso punto final a la primera jornada en San Antonio, en la que los Reyes recibieron la Llave de las Misiones concedida por el municipio y visitaron la misión de San José, fundada en 1720.



También mantuvieron un encuentro con historiadores y rectores de las universidades de San Antonio.



Completarán mañana su estancia antes de viajar a Washington, donde el martes les recibirá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania.