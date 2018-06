Primer ministro de Japón confirma que prepara cumbre con líder norcoreano

AFP

Tokio

El primer ministro de Japón Shinzo Abe hizo un llamado este sábado al dirigente norcoreano Kim Jong Un a superar la desconfianza mutua y confirmar que se están haciendo esfuerzos para preparar una cumbre.

Abe explicó en una entrevista en la televisión, que su gobierno contactó a la parte norcoreana "por diferentes canales", con el fin de poner en marcha la realización de una reunión con el dirigente de Corea del Norte.

En una cumbre histórica realizada el martes en Singapur con el presidente estadounidense Donald Trump, Kim se mostró dispuesto a reunirse con Abe, según los medios japoneses. "Durante la cumbre, Kim dijo a Trump, 'yo me puedo reunir con el primer ministro Shinzo Abe'", informó el diario Sankei.

Japón, que no participó de los intensos esfuerzos diplomáticos de los últimos meses, quiere abordar con Pyongyang el tema de los ciudadanos japoneses secuestrados por agentes norcoreanos en los años 1970 y 1980 para formar espías, un asunto que es prioritario para Tokio.

"Quiero dar un paso al frente y resolver el tema (de los secuestros) una vez que hayamos superado cada uno nuestra desconfianza mutua", declaró Abe. Subrayó que tenía un gran sentimiento de responsabilidad para lograr una resolución de este asunto.

Abe ya había manifestado públicamente su disposición a reunirse con Kim sobre este tema.

Según el diario Yomiuri Shimbun, el ministro de Relaciones Exteriores nipón está planeando conversaciones con su homólogo norcoreano, en el marco de una reunión de ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático) que se realizará en Singapur a fines de julio.

En la entrevista televisiva, Abe también expresó su disposición a participar en el financiamiento de la desnuclearización de Corea del Norte.

Kim dijo en la declaración conjunta, que hizo con Trump tras su reunión, que se comprometía a una "desnuclearización completa de la península coreana".

No obstante, Abe subrayó que no daría ninguna ayuda financiera a Pyongyang hasta tanto no se resuelva el tema de los secuestros de sus ciudadanos.

Corea del Norte reconoció en 2002 el secuestro de 13 japoneses, pero el gobierno nipón dice que son 17. Un mes depués de aquel reconocimiento cinco fueron autorizados a regresar a Japón. Pyongyang afirma que los otros ocho murieron, pero no brindó pruebas de ello.

Donald Trump sostuvo el martes que abordó este tema con Kim, así como el de los misiles capaces de alcanzar a Japón, pero ninguno de estos asuntos figura en el documento firmado en Singapur por ambos dirigentes.