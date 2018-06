Hacer fotos por debajo de las faldas será delito sexual en Inglaterra y Gales

EFE

Londres

El Gobierno británico aprobó hoy un proyecto de ley que persigue convertir en delito sexual hacer fotos por debajo de las faldas en Inglaterra y Gales.

La joven de 26 años Gina Martin es la responsable de que esta práctica vaya a considerarse un delito sancionable en la legislación, después de iniciar una campaña el pasado año.



Martin sufrió un episodio de estas características en verano de 2017 cuando se encontraba en una festival de música en el londinense parque de Hyde Park.



Según relató a la cadena pública británica BBC, estaba con su hermana esperando a que comenzara el concierto de la banda "The Killers" cuando dos hombres se les acercaron.



Entablaron entonces una conversación pero estos comenzaron a comportarse de manera extraña cuando Martin se percató de que uno de ellos no solo le había tomado fotografías por debajo de la falda con su teléfono móvil, sino que las estaba enviando por Internet.



"Sentí como que no tenía ningún tipo de control sobre mi cuerpo", relató la joven, antes de contar que advirtió a la Policía de lo que había ocurrido pero poco pudieron hacer porque, tal y como le adelantaron los agentes, existía un vacío legal para este tipo de supuestos.



Martin lo comprobó y, efectivamente, descubrió que esta práctica no estaba registrada como un delito específico en la ley inglesa, tampoco en la de Gales, y decidió emprender una campaña para que se penalizara.



La diputada que finalmente propuso al Parlamento británico el proyecto de ley demandado por la joven, Wera Hobhouse, insistió hoy en la importancia de que este tipo de actitudes no se tomen "como una broma" porque representan "un delito sexual".