Se entrega exfuncionario salvadoreño ligado a malversación de 350 millones de dólares

EFE

San Salvador

El secretario de Comunicaciones del Gobierno salvadoreño durante la administración de Mauricio Funes (2009-2014), David Rivas, se entregó a un tribunal para responder por su supuesta participación en la malversación de más de 351 millones de dólares.

"Me he presentado voluntariamente" y "me he puesto a disposición de las autoridades judiciales para colaborar en todo lo que esté a mi alcance, a fin de que este caso sea esclarecido y el pueblo salvadoreño conozca la verdad", dijo Rivas a periodistas.

Según la Fiscalía, el exfuncionario es parte de una estructura de 32 personas, incluido el expresidente Funes y parte de su familia, responsable de extraer y lavar la millonaria cifra procedente de fondos públicos.

El pasado 11 de junio, el titular del juzgado quinto de paz, Salomón Landaverde, envió a la etapa de instrucción el proceso contra Rivas y otras 16 personas acusadas y ordenó la detención, mientras que la decisión sobre las otros 15 imputados, incluido Funes, está pendiente.

La investigación de la Fiscalía señala que Rivas recibió más de un millón de dólares "no justificados", que salieron de las cuentas particulares en las fue depositado el dinero, por lo que es acusado de lavado de dinero.

"Rechazo enfáticamente las imputaciones en mi contra y me declaro inocente, pues los fondos mencionados fueron utilizados hasta el último centavo para las operaciones administrativas de la Secretaría de Comunicaciones", sostuvo Rivas.

El fiscal general Douglas Meléndez informó el pasado 8 de junio, tras varios días de especulación en la prensa local, sobre la orden de captura contra Funes y más de una treintena de familiares, amigos y exfuncionarios por la millonaria malversación.

De acuerdo con el fiscal, Funes y el empresario Miguel Menéndez encabezaron una estructura en la Casa Presidencial con la que sustrajeron los más de 351 millones de dólares a 8 cuentas particulares y de las que sacaron más de 292 millones en efectivo.

Funes, quien llegó a gobernar bajo la bandera del "cambio" del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente salvadoreño desde que el país entró a la vida democrática en ser acusado de apoderarse de dinero público.

Además de Funes y Elías Antonio Saca, el fallecido exgobernante Francisco Flores fue procesado por supuestamente apropiarse de 15 millones de dólares donados por Taiwán.