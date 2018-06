Italia cierra puertos a inmigración ilegal

EFE

Roma

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, afirmó que “desde hoy Italia comienza a decir ‘no’ al tráfico de seres humanos” y la inmigración ilegal, en un mensaje en las redes sociales después de que se difundiera la noticia de que Italia no autorizará el desembarco de un buque con 629 inmigrantes.

“En el Mediterráneo existen barcos con bandera de Holanda, España, Gibraltar y Gran Bretaña. Hay ONGs alemanas, españolas, y Malta no acoge a nadie, Francia que rechaza en la frontera y España que defiende sus fronteras con las armas, es decir que toda Europa se preocupa de sus intereses”, escribió Salvini, líder también de la ultraderechista Liga Norte.

Y agregó: “Desde ahora también Italia empieza a decir ‘no’ al trafico de seres humanos. ‘No’ al negocio de la inmigración clandestina.

Mi objetivo es garantizar una vida serena a estos chicos de África y a nuestros hijos en Italia” En este mensaje publicado en Facebook y Twitter, Salvini no hace referencia a la prohibición de atracar al barco Aquarius de la ONG francesa SOS Méditerranée, en el que viajan 629 inmigrantes y que se encuentra a la espera de instrucciones para dirigirse a un puerto.

Salvini tampoco informa sobre la supuesta carta que, segun me dios locales italianos, ha enviado a las autoridades maltesas reclamando que se ocupen de este barco, que se encuentra a solo 43 millas de distancia de la isla.

No obstante, Salvino en un posterior mensaje en twitter escribió: “#chiudiamoiporti” (cerremos los puertos) junto con una foto suya con semblante serio.

Por su parte la ONG explicó también en las redes sociales que espera aún “instrucciones definitivas” por parte de las autoridades italianas o maltesas sobre el puerto donde dirigirse para desembarcar.

Aseguraron que la noticia de que el nuevo ministro de Interior italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, no autorizará el desembarco en Italia, lo han sabido a través de los medios italianos.

La ONG asegura que por el momento solo sabe que “las autoridades SAR (de las operaciones de búsqueda y rescate) maltesas han sido contactadas por las autoridades SAR italianas para que se encuentre la solución mejor para el bienestar y la seguridad de las 629 personas que se encuentran a bordo”.

(+) LA REACCIÓN DE MALTA AL PROBLEMA DEL AQUARIUS

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, confirmó ayer que su país no abrirá sus puertos al barco Aquarius de una ONG francesa y con 629 inmigrantes a bordo y acusó a Italia de poner en peligro a estas personas y no respetar la reglas internacionales al no dejarles desembarcar. Muscat publicó en su perfil de Twitter “que Malta está respetando sus obligaciones internacionales no dejando entrar al barco en sus puertos y que continuará, en los posible, efectuando las evacuaciones médicas individuales en situaciones de emergencia”. En otro mensaje se dijo “preocupado” por las ordenes dadas por la autoridades italianas al Aquarius en alta mar.