Rajoy dejará el liderazgo del PP: "Es lo mejor para mí y para España"

El ex presidente del Gobierno español Mariano Rajoy anunció hoy la convocatoria de un congreso extraordinario del Partido Popular (PP, centroderecha), tras el que dejará el liderazgo de esta formación política.

"Es lo mejor para el PP, para mí y para España", dijo ante la dirección de su partido, después de que el pasado viernes fuera desalojado del Gobierno en una moción de censura ganada por el socialista Pedro Sánchez.

Rajoy, que lleva casi 40 años en política, ha presidido el PP desde 2004 y el Ejecutivo español desde diciembre de 2011 hasta el pasado 1 de junio.

Como gobernante, tuvo que hacer frente a una fuerte y larga crisis económica y al desafío independentista de los gobernantes de Cataluña, que lo llevó a destituir al anterior gobierno regional el 27 de octubre pasado, amparado en la Constitución y apoyado por socialistas y liberales.

Sin embargo, fue la corrupción el desencadenante de su salida del Gobierno, pues los socialistas presentaron la moción de censura justo después de que la Justicia condenara a su partido por beneficiarse económicamente de una trama de empresarios y altos cargos del PP que adjudicaban contratos públicos a cambio de comisiones entre 1999 y 2005.

El político conservador explicó que va a convocar una junta directiva nacional del PP para que, a su vez, convoque un congreso extraordinario que elija a su sucesor.

Argumentó que ha llegado el momento de "poner punto final a esta etapa" al frente del PP, un partido que debe "seguir avanzando bajo el liderazgo de otra persona".

Durante más de 30 años he servido al @PPopular en distintos cargos e instituciones, por ninguno he peleado para desplazar a nadie y he cumplido siempre con mi deber. Ha llegado el momento de poner punto y final a esta etapa. Es lo mejor para mí, para el PP y para España. pic.twitter.com/Swi5Oj2bLt