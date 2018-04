Perú pagó a Odebrecht 3,000 millones de dólares en sobrecostos, dice comisión

EFE

Lima

Al menos 10,000 millones de soles (más de 3,000 millones de dólares) habría pagado el Estado peruano en "sobrecostos" a la empresa brasileña Odebrecht en 41 megaproyectos que tuvo a su cargo en los últimos 15 años, según reveló hoy la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato, Rosa Bartra.

En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Lima, Bartra adelantó que, a dos meses de finalizar la investigación, se encontró evidencia que "de un total de 50.000 millones de soles (15.500 millones de dólares) de inversión (estatal)", al menos 10.000 millones de soles fueron pagados por 'sobrecostos'".



Estas cifras se encontraron, según explicó, gracias a una matriz de priorización que seleccionó los megaproyectos que mostraban "un alto crecimiento desde el monto en el que iniciaron y el monto en que terminaron", además del número de adendas, arbitrajes y empresas que participaron.



"Uno de ellos fue el megaproyecto del Gasoducto Sur peruano que inició en 800 millones de dólares y hoy está en 7.000 millones de dólares", precisó la legisladora sobre el ducto adjudicado durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) a un consorcio del que hacía parte Odebrecht.



Humala cumple prisión preventiva, al igual que su esposa, Nadine Heredia, a raíz de la denuncia de haber recibido un soborno de 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral.



No obstante, Bartra consideró que el impacto más grande de la trama de corrupción ha sido "haber penetrado en toda la estructura del aparato de Gobierno peruano, con una cultura de corrupción a todo nivel".



Aseguró también que los resultados "más destacados" de esta comisión parlamentaria han sido los relacionados con los megaproyectos de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil (IIRSA Sur) y el de la Concesionaria Trasvase Olmos, que "desencadenaron en la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y en una sucesión democrática".



Kuczynski renunció a la presidencia de Perú después de que se revelaron videos sobre una presunta compra de votos para evitar su destitución en el Congreso, por sus presuntos vínculos con Odebrecht cuando fue ministro del Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).



Bartra aseguró que la investigación a Kuczynski, que no puede salir del país, continúa.



La congresista del partido fujimorista Fuerza Popular detalló que de los 41 megaproyectos que esta comisión debía investigar, solo 12 megaproyectos han podido ser revisados.



Agregó que 132 personas, entre naturales y jurídicas, han sido investigadas por esta comisión, y estimó que hasta junio próximo se interrogarán a 100 personas más en calidad de investigados.



De otro lado, Bartra explicó que no era posible adelantar ningún hallazgo de la investigación relacionada al expresidente Alan García sobre su segundo Gobierno (2006-2011) por estar "imposibilitada legalmente", pese a que hoy se conoció que esta comisión había solicitado el levantamiento de su secreto bancario.



Las investigaciones de la comisión Lava Jato "más avanzadas" son las referidas al Gasoducto Sur Peruano del Gobierno de Humala; el proyecto de la Línea 1 del tren eléctrico de la Administración de García, y el de la Interoceánica Sur Tramo 3 y 4 del Gobierno de Toledo, con pedido de extradición a Estados Unidos.



La revelación de la información que relacionaba a las empresas de Kuczynski con Odebrecht generó que el Congreso presentara una moción multipartidaria de vacancia, que desencadenó la renuncia del exmandatario y la asunción al poder del vicepresidente Martín Vizcarra en marzo pasado.