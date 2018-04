Clinton y líderes del Caribe discuten en Miami plan para enfrentar huracanes

EFE

Miami

Convencidos de que el cambio climático no está en discusión y en el Caribe toca las puertas en forma de huracán, el expresidente estadounidense Bill Clinton y líderes de la región discutieron ayer planes de recuperación y financiación más efectivos a dos meses del inicio de la temporada ciclónica 2018.

"Genuinamente me preocupa el Caribe", manifestó el expresidente (1993-2001) durante la presentación de la Red de Acción para la Recuperación tras un Desastre (Action Network on Post-Disaster Recovery) de la Iniciativa Global Clinton (CGI).

Más de 350 representantes de gobiernos, fundaciones, empresas y organizaciones sociales caribeñas acudieron ayer a la cita de presentación de la red en la Universidad de Miami.

Al inicio de la reunión Clinton hizo un llamado al sector privado a comprometerse con la reconstrucción en momentos en que Puerto Rico, Dominica y las Islas Vírgenes aún tratan de recobrarse del azote de seis huracanes de categoría mayor en 2017.

Su llamada fue escuchada, pues organizaciones participantes en la reunión anunciaron ocho Compromisos para la Acción con vistas a brindar soluciones a problemas concretos relacionados con los desastres naturales en el Caribe.

Americares se comprometió a formar a 5.000 personas en Puerto Rico para que puedan prestar servicios sociales y de salud mental o formar parte de los servicios de emergencia.

La organización Para la Naturaleza se comprometió a plantar en Puerto Rico 750.000 árboles de especies nativas y endémicas, más resistentes a los huracanes, mientras que International Medical Corps proporcionará una unidad médica móvil a Med Centro para que pueda dar servicios de salud primaria a escolares de la isla.

También en Puerto Rico la Afya Foundation se ha comprometido a enviar equipos y otros suministros médicos a los 22 centros para la tercera edad de Acción Social y a dar cursos de formación a su personal.

El gobierno de Dominica creará una Agencia de Resiliencia Climática con 600 millones de dólares en fondos para proyectos que permitan proteger al país frente a los embates de la naturaleza.

Digicel reparará o reconstruirá en Dominica siete escuelas y 360 viviendas y formará a 100 miembros de la comunidad técnicas de construcción que mitigan riesgos, y Direct Relief, the Hispanic Federation, The Solar Foundation y New Energy PR instalarán paneles solares en 12 clínicas de primeros auxilios en Puerto Rico.

La Federación de Maestros de EE.UU., Airlink y la Community Foundation harán exámenes preventivos de salud a los 9.000 escolares de las Islas Vírgenes estadounidenses durante una semana.

El expresidente Clinton además hizo una petición a los participantes en la Red para que empiecen a recopilar suministros de ayuda para la próxima temporada de huracanes, bajo la premisa de que cada dólar gastado en estar preparados ahorra cuatro dólares cuando hay que responder a un desastre.

Para la representante de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de EE.UU., Jenniffer González, una de las panelistas, se trata de una reunión sin precedentes entre organizaciones privadas, no gubernamentales, filantrópicas y gobiernos que se debe repetir "porque nos permite ver cómo podemos aunar esfuerzos".

A la cita acudieron también el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, el gobernador de las Islas Vírgenes estadounidenses, Kenneth Mapp, el secretario general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Irwin LaRocque, y la alcaldesa de la capital de Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, entre otros.

La congresista González aseguró a Efe que en Puerto Rico todavía hay necesidades "urgentes" en temas de electricidad, vivienda pública e infraestructura.

Precisó que más de 95.000 personas carecen aún del servicio eléctrico (el 6 %), especialmente en el centro de la isla, y que más de 52.000 todavía tienen techos provisionales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés).

De igual forma hizo en hincapié en avanzar en la remoción de escombros en las carreteras en la isla, donde fueron desplazados unos 26 puentes, y recuperar totalmente las telecomunicaciones, al señalar que la mayoría de las torres están funcionando con generadores eléctricos.

La Red de Acción acordó en Miami reunirse trimestralmente

La muy activa temporada de huracanes de 2017 en el Atlántico será recordada por el paso devastador de los ciclones Irma y María y por ser la primera vez que tres huracanes de categoría 4 azotaron las costas de EE.UU., con una cuantificación de daños récord de unos 200.000 millones de dólares.

Del 1 de junio al 30 de noviembre de 2017 se produjeron 17 tormentas, de las cuales 10 fueron huracanes, 6 de ellos de categoría mayor (3, 4 o 5 en la escala de intensidad Saffir-Simpson).