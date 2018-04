Lifan Group en China: autos y más

LUIS GONZÁLEZ

Cuando en el año 1992 fue fundado Lifan, que literalmente significa “Vela Grande”, todavía China no era lo que es hoy, pero ese nombre es el mejor homenaje a lo ha logrado el gigante asiático. Lifan comenzó a proyectarse como una empresa fabricante de motocicletas y automóviles convencionales, pero con el tiempo se convirtió en un Grupo con una vision amplia, que se ha desarrollado en sectores y avances tecnológicos diversos.

Lifan Group, está ubicada en Chongqing, uno de los cuatro “Municipios Bajo Dirección Central de China”, al que tuve en honor de visitar el lunes 12 de marzo de este año 2018. Desde primera fila, pude apreciar su impresionante desarrollo en la fabricación de motocicletas y automóviles de combustión interna (tradicionales), en los que han logrado grandes avances y tienen presencia en China y varios paises del mundo. No obstante, lo que más me impresionó y donde veo más futuro, fue en la fabricación y comercialización de autos eléctricos, (energía eléctrica producida en un gran porcentaje por celdas fotovoltaicas, o sea, energía solar), lo cual es excelente para paises como la República Dominicana que tenemos sol todo el año. Pude manejar uno de estos autos y la verdad que es un verdadero placer, no sólo la comodidad, porque no se siente cuando está encendido, sino además porque no emite ningún daño al medio ambiente.

En Lifan Group fui recibido por el mismo presidente de la empresa, Mu Gang, quien aprecia mucho la region de América Latina y el Caribe (ALyC), donde tienen importante presencia, pero que además ha visitado varias veces. En sus palabras, llenas de pasión y confianza en lo que comunicaba, el presidente Mu, se refirió a varias opciones de negocios, desde la importación y exportación en general, el sector inmobiliario, hasta la compra, venta, promoción de sus vehículos, tanto tradicionales como los eléctricos.

Lifan Group tiene fabrica ensambladora en Uruguay, así como una presencia de negocios en Brasil. Pensando en el desarrollo de la República Dominicana, le propuse al señor Mu, que considere este país, que reúne todas las condiciones por su ubicación estratégica, para establecer aquí una fábrica o ensambladora de sus vehículos (motocicletas y carros, tanto tradicionales como eléctricos), para cubrir los mercados de América del Norte, Central y Caribe. Le pareció bien la idea y quedamos en formular la propuesta formal más adelante. Invito al Gobierno del presidente Danilo Medina, así como empresarios dominicanos, y para ello me dirijo a los lideres empresariales actuales, Don Campos de Moya Fernández, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), a que consideremos esta oportunidad para el desarrollo futuro del país.

En el tema de los autos eléctricos, combinados con la energía fotovoltaica o solar, hay una gran y verdadera oportunidad. Sólo es cuestión de vision y de pensar en grande. Dejemos ya de enfocarnos en lo que no queremos, en lo problemas, y comencemos a enfocarnos en lo que queremos y las soluciones. Aquí les planteo una.