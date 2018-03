Seis meses de libertad vigilada para hermano de autor de matanza en Parkland

EFE

Miami

Una jueza de Florida sentenció hoy a seis meses de libertad vigilada a Zachary Cruz, hermano de Nikolas Cruz, autor confeso de la matanza en el colegio Marjory Stoneman Douglas de Parkland, quien fue detenido por haber entrado en este centro, algo que le había prohibido la Policía.



En un tribunal de Fort Lauderdale, en el condado de Broward (sureste de Florida), la jueza Melinda Kirsch Brown impuso la condena a Zachary Cruz, quien guardó silencio ante los cargos presentados en su contra.



La jueza ordenó además que Zachary, de 18 años, un año menor que su hermano Nikolas, lleve durante el cumplimiento de la sentencia de libertad condicional un dispositivo de vigilancia electrónica (GPS) y sea sometido a una evaluación psiquiátrica.



Prohibió además que entre en el campus del instituto de secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, donde su hermano acabó a tiros con la vida de 17 personas el pasado 14 de febrero, y a cualquier otro colegio, de no cursar allí estudios.



El joven fue arrestado el pasado 19 de marzo por el delito de "allanamiento" del campus del citado instituto de secundaria, un cargo por el que una jueza le aumentó al día siguiente la fianza de 25 a 500.000 dólares, una cantidad que la defensa quiere reducir.



En la audiencia de hoy Zachary compareció con el uniforme caqui de preso y respondió con monosílabos a las diferentes preguntas que le formuló la jueza para comprobar que entendía las órdenes dictadas.



La jueza prohibió al hermano de Nikolas Cruz la tenencia de cualquier tipo de arma o munición y la ingestión de alcohol y ordenó que se le practiquen pruebas de detección de consumo de drogas de forma aleatoria.



Y, a petición de la Fiscalía, advirtió al reo de que tenía prohibido cualquier contacto con las víctimas del tiroteo.



Zachary Cruz, quien en 2016 había sido arrestado por delitos de "gran y pequeño robo" de los que se declaró culpable entonces, fue arrestado por agentes de la Policía de Broward, al norte de Miami, después de que fuera visto practicando skateboard en las instalaciones del colegio de Parkland.



La jueza de Broward que elevó la fianza de Zachary Cruz a 500.000 dólares tomó esta decisión después de que la Fiscalía argumentase que había estado en el colegio varias veces y mantenido conversaciones "perturbadoras" con su hermano Nikolas.



Conversaciones en las que le dijo lo "popular" que este era ahora, cómo su cara es conocida en todo el país y hasta le apuntó la posibilidad de abrir un club de fans.



Sin embargo, dado que la fianza inicial de 25 dólares por el delito de "entrar en propiedad ajena" fue aumentada a 500.000 dólares, los abogados se preguntan si Zachary Cruz no está siendo tratado con mayor dureza por ser el hermano del autor de la matanza.



Por ello, la defensa ha pedido a los tribunales una reducción de la fianza.



Al final de la audiencia, el abogado de Zachary leyó una carta en nombre de su cliente en la que este pidió "disculpas" a cualquiera que hubiera sentido temor por sus actos, pero aseguró que "él no es como su hermano, no es un matón".



Nikolas Cruz enfrenta 17 cargos por asesinato premeditado y otros tantos por intento de asesinato, por los que puede ser condenado a muerte.