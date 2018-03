Google retirará videos sobre concejal brasileña asesinada

AP

RÍO DE JANEIRO

Google dijo el viernes que acatará la orden de una jueza brasileña de retirar 16 videos de YouTube en los que se manifiestan "supuestos y opiniones" sobre una concejal de Río de Janeiro que fue asesinada la semana pasada.

La medida fue solicitada por la familia de Marielle Franco para suprimir los rumores propalados en internet de que la ex activista tenía vínculos con delincuentes.

Franco y su chofer Anderson Gomes fueron asesinados a tiros en el vehículo en el que regresaban de un acto enfocado en empoderar a las mujeres negras. Franco, quien era de raza negra y había crecido en una zona violenta de Río, censuraba con frecuencia la brutalidad policial.

Antes de su elección como concejal en 2016, fue activista en materia de derechos humanos. Los homicidios conmocionaron a Brasil, pusieron una intensa presión sobre el gobierno y generaron llamados internacionales para que se lleve a cabo una investigación independiente.

La policía no ha efectuado detenciones sobre el caso y ningún grupo se ha adjudicado los homicidios.

Desde su muerte el 14 de marzo, algunos mensajes difundidos en redes sociales afirman que estaba relacionada con traficantes de narcóticos y otros delincuentes. Su familia refuta tales aseveraciones y a principios de semana solicitó un recurso judicial para que se eliminaran los mensajes injuriosos.

En la orden del tribunal hecha pública el jueves, la jueza Marcia Correia Hollanda determinó que los 16 videos que ordenaba retirar constituyen un "atropello contra la integridad y la imagen" de Franco.

"Ninguno de los autores presenta prueba alguna de los que afirma", escribió la juez.

En un comunicado dirigido el viernes a The Associated Press, Google, dueña de YouTube, dijo que acatará la orden de la jueza y eliminará los videos en 72 horas. Claudio Lamachia, presidente de la barra de abogados de Brasil, dijo que la acción de la familia de Franco se da en un contexto en el que el país trata de enfrentar las "noticias falsas". La constitución deja claro que la libertad de expresión no incluye mentiras ni acusaciones infundadas, apuntó.

"El internet es un canal abierto de libertad, pero debe incluir responsabilidad", declaró Lamachia.

Los videos son una ventana al complicado y violento bajo mundo de Río, que registra un incremento en hechos de violencia casi dos años después de que fue sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

Los narcotraficantes controlan amplias zonas de la ciudad, entre ellas Mare, un laberinto de favelas, o zonas marginadas, en las que Franco había crecido. Al mismo tiempo, las milicias, grupos armados integrados por policías en activo y retirados, se disputan el control de esas zonas y están acusadas de ejecuciones sumarias.

Los narradores en varios videos afirman que Franco tiene vínculos con el Comando Rojo, la pandilla más grande de Río. "Todo mundo habla de cómo esta mujer pobre y negra que salió de una favela llegó a ser concejal", dice un hombre que publicó un contenido bajo el nombre de Força Brasileira. "¿Cómo lo hizoé Con la ayuda de los traficantes".

En otros videos se critica las posiciones a favor del aborto de Franco y se acusa a su Partido Socialismo y Libertad, de tendencia izquierdista, de tener vínculos con el crimen organizado.

Las acusaciones infundadas contra Franco no se han limitado a YouTube. Poco después de que fue asesinada, un juez y un diputado federal publicaron información falsa sobre Franco, por ejemplo, que estaba "involucrada con delincuentes". Ambos se disculparon después.

A principios de semana, el partido de Franco dijo que había recibido más de 15.000 correos electrónicos con "noticias falsas" sobre Franco, y diversas organizaciones noticiosas locales han publicado artículos para desmentirlas.

Entre dichas afirmaciones falsas se incluyen que Franco se embarazó a los 16 años, que se casó con un miembro de Comando Rojo y que fumaba marihuana con regularidad.

"Marielle nunca fue una delincuente. Jamás recibimos financiación de narcotraficantes y jamás se casó con ningún hampón", dijo la hermana de Franco, Anielle Silva, durante una protesta efectuada el martes. "No van a destruir lo construido por mi hermana".