Trump cambia a su asesor de Seguridad

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reemplazará a su asesor de Seguridad Nacional, Herbert Raymond McMaster, por el exembajador ante las Naciones Unidas John Bolton, informó el mandatario en su cuenta de Twitter. “Me complace anunciar que, a partir del 9 de abril, el @AmbJohn- Bolton será mi nuevo Asesor de Seguridad Nacional.

Estoy muy agradecido por el servicio del General H.R. McMaster que ha hecho un trabajo excelente y que siempre será mi amigo”, dijo el multimillonario. Aunque Trump no se refirió a las razones de la marcha de Mc- Master, el diario The New York Times asegura, citando fuentes de la Casa Blanca, que el militar presentó su renuncia, que se hará efectiva en las próximas semanas.