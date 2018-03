Firma británica: diseñamos estrategia electoral de Trump

AP

LONDRES

El director general de Cambridge Analytica dijo a un reportero encubierto que su compañía tuvo un papel importante en la victoria electoral de Donald Trump, informó ayer un programa británico de noticias.

"Hicimos toda la investigación, todos los datos, todo el análisis y toda la orientación. Operamos toda la campaña digital, la campaña televisiva y nuestros datos informaron de toda la estrategia", declaró Alexander Nix durante una reunión con un reportero de Channel 4 News que se hizo pasar por cliente y grabó en secreto lo conversado

La cadena difundió las declaraciones, y el consejo de administración de Cambridge Analytica anunció la suspensión inmediata de Nix mientras se realiza una investigación independiente.

El consejo administrativo mencionó como motivo las recientes afirmaciones de un exempleado de que la firma utilizó indebidamente información de más de 50 millones de cuentas de Facebook para ayudar a Trump, así como las declaraciones de Nix durante su reunión con el periodista. Las autoridades británicas investigan a Cambridge Analytica por su manejo de información personal. La compañía rechaza haber cometido delito alguno.

El reportero de Channel 4 fingió ser un posible cliente rico interesado en contratar a Cambridge Analytica para influir en las campañas en Sri Lanka. Nix afirmó haberse reunido "muchas veces" con Trump, pero no dio detalles.

Como parte de su propuesta de venta, Nix dijo que la firma envió correos electrónicos con un "temporizador de autodestrucción" durante la campaña de Trump para hacer más difícil rastrear la participación de la compañía.

"Los mandas, y después de que han sido leídos, desaparecen dos horas después", afirmó Nix en la grabación difundida por Channel 4 News. "No hay evidencia, no hay rastro de papel, no hay nada". El ejecutivo también señaló que las autoridades estadounidenses no investigan a sus clientes extranjeros porque "no tienen jurisdicción" para hacerlo.

En otro segmento de la investigación encubierta de Channel 4 News difundida el lunes, Nix deja entrever que la compañía puede ensuciar la reputación de rivales políticos ofreciéndoles grandes cantidades de dinero o tentándolos para que se impliquen en situaciones sexuales comprometedoras. Nix insinuó que podrían difundirse videos incriminadores por internet.

Channel 4 también reportó que Mark Turnbull, otro directivo de Cambridge Analytica, afirmó que la compañía podría crear "organizaciones intermediarias" para que difundan materiales negativos sobre los candidatos de oposición en internet y las redes sociales.

Turnbull dijo que las "organizaciones caritativas o grupos activistas" eran útiles para ese propósito. Los materiales poco favorecedores podrían ser propagados por internet, pero sin marca ni otros elementos de identificación que pudieran conducir a Cambridge Analytica. La compañía dijo que ha cumplido todas las normativas y que coopera con las autoridades británicas.