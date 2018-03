Miles de pensionistas se lanzan a las calles de Madrid

EFE

Madrid

Al grito de "Ladrones, nos roban las pensiones" echaba a andar a las 11.15 horas de ayer sábado la manifestación en Madrid por unas "pensiones dignas" liderada por los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO.

Miles de pensionistas y jubilados, y algún que otro joven, llenaban ya la Puerta del Sol treinta minutos antes de la convocatoria, fijada para las 11 de la mañana. Al igual que en numerosas ciudades de la geografía española, donde también han salido a la calle, en la capital clamaban para hacer oír su derecho a mantener un poder adquisitivo que han perdido desde que con José Luis Rodríguez Zapatero se congelaran las pensiones y Mariano Rajoy decidiera revalorizarlas sólo el 0,25%.

El tiempo desapacible no disuadió a los jubilados madrileños que, pertrechados con paraguas y chubasqueros, salieron a la calle bajo una lluvia abundante que a ratos se convirtió en nieve.

La manifestación de Madrid, en la que han participado 15.000 personas, según la Delegación del Gobierno, ha estado liderada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y a ella se han unido CCOO y UGT, junto con otros movimientos ciudadanos como el feminista o el contrario a los recortes.

La marea de jubilados en dirección al Museo Reina Sofía enarbolaba pancartas de "Soy pensionista, no idiota"; pedía estabilidad para sus pensiones igual que las de diputados y senadores y coreaba "Fátima Bañez, no me engañes" bajo un cielo de paraguas.

Los lideres de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, auguraban antes de comenzar una gran participación pese al mal tiempo. "Creemos que este auténtico aguacero de trabajadores y pensionistas en las calles tiene que tener una lectura por parte del Gobierno", adelantaba Sordo, que estimaba que la participación en toda España se cifraría en "centenares de miles, si no millones".

Por su parte, Álvarez dejaba claro que desafiaban al tiempo porque "en este país hay una asignatura clave pendiente: las pensiones, que hay que revisar". Ambos líderes califican las peticiones de los pensionistas de "muy razonables", especialmente dado "el crecimiento del país, y los beneficios de las empresas".

Para ambos hoy día no hay razón para mantener estos ajustes en las pensiones ni para poner en marcha el año que viene el factor se sostenibilidad, que calculará el importe de la pensión en función de la esperanza de vida".

"No se pueden seguir alargando las medidas que se pusieron en la crisis porque esto va a provocar un estallido social", señaló Sordo.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se unió a la manifestación, ha criticado al Gobierno por "tratar de privatizar" las ganancias de la recuperación económica. Le ha exigido que garantice "unas buenas pensiones" porque debería ser "la principal tarea" del presidente Rajoy, al que ha acusado de "destruir" las pensiones de los jubilados que "construyeron" España.

Los jubilados abogan por sus pensiones. Pero a la movilización también han sido convocados los jóvenes y en concreto la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas (Cedspp) los ha llamado bajo el lema 'Si no tenemos trabajo no habrá pensiones, ni para nosotros ni para nadie' porque 'el 17 de marzo no es cosa de abuelos, es también nuestro'. Al respecto, Álvarez ha considerado que su presencia es importante porque "los efectos de la reforma de 2011 también merman los derechos de los jóvenes".

Los lideres sindicales han adelantado esta mañana que habrá nuevas movilizaciones. Al menos hasta que sean escuchados "porque no se distribuye el crecimiento entre la mayoría".

De entrada, la escena se repetirá esta tarde, a partir de las 18 horas, con una marcha que partirá del mismo punto de Madrid pero que llegará a la plaza de Neptuno. Ésta es la que ha sido promovida por la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas, que fue la organizadora de la que el pasado 22 de febrero rodeó el Congreso de los Diputados. A ella se sumarán aquellos a los que aún les quede voz después de la primera para luchar por las pensiones.