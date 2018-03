Identifican a 5 de las 6 víctimas mortales del colapso de puente en Miami

EFE

Miami

Autoridades de Estados Unidos identificaron hoy a cinco de seis de las personas que fallecieron en el colapso de un puente peatonal sobre la Calle Ocho de Miami, tres de cuyos cuerpos fueron rescatados hoy entre los escombros de la estructura, informó la Policía.

Según reveló en rueda de prensa el jefe de la Policía de Miami-Dade, Juan Pérez, los cuerpos recuperados esta mañana se hallaban al interior de dos vehículos que fueron sacados de entre los restos de la estructura de concreto de 950 toneladas de peso.



Las víctimas cuyos cuerpos fueron recuperados esta mañana son Rolando Fraga Hernández, Oswaldo González, Alberto Arias, tal como informó posteriormente en un comunicado la Policía de Miami-Dade.



La Policía confirmó además que Navarro Brown, quien pereció en el hospital Kendall Regional Medical Center, y la estudiante de la universidad FIU Alexa Durán figuran también entre los fallecidos, con lo cual solo resta identificar una sexta víctima, si bien las autoridades no descartan que la cifra de decesos pueda incrementarse.



Durante el operativo de esta mañana, los socorristas dedicaron un momento de silencio por las víctimas y posteriormente los restos de las tres personas fueron trasladados a la oficina del médico forense local para obtener una "confirmación al 100 % de la identidad" de los fallecidos y avisar a sus familiares, según explicó el jefe policial.



La Policía local ha contabilizado hasta el momento seis muertes en el suceso, con lo que se cree hay bajo los escombros otros dos cuerpos sin vida por recuperar.



No obstante, en la rueda de prensa de hoy el vicealcalde de la ciudad de Miami-Dade, Maurice Kemp, señaló que no se descarta el hallazgo de más víctimas mortales dado que aun restan seis vehículos por extraer, cuatro de los cuales implican una gran dificultad.



Kemp agregó que en total quedaron diez vehículos debajo del puente peatonal colapsado, dos de los cuales fueron retirados el mismo día del incidente al quedar cubiertos parcialmente y la operación de extracción pudo resolverse con cierta rapidez.



Pérez manifestó que los equipos se hallan trabajando en la recuperación de otros dos vehículos y espera que al final de la jornada de hoy puedan ser completamente extraídos, si bien avisó que las tareas implican "un largo proceso".



En la rueda de prensa participó el presidente de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Mark Rosenberg, quien expresó que la institución "coopera totalmente" con las investigaciones.



El titular no se pronunció sobre los reportes de un crujido escuchado días antes del incidente y discutido en una reunión el jueves entre los implicados de la obra.



Esta madrugada, el centro universitario emitió un comunicado en el que reveló que el día del suceso los ingenieros de la firma de diseño y de la compañía constructora sostuvieron una reunión con funcionarios de FIU y de la agencia estatal de transporte en la que se discutió un crujido oído en el puente peatonal.



El Departamento de Transporte de Florida (FDOT, en inglés), dio a conocer el viernes que un ingeniero de la firma FIGG y responsable del proyecto dejó el martes un mensaje voz en el teléfono fijo de un empleado de la agencia estatal, el cual estaba en una comisión y no lo oyó hasta un día después del incidente.



En el mensaje, el ingeniero W. Denney Pate informó al empleado de FDOT sobre un crujido en el extremo norte de la extensión de concreto de 53 metros, aunque manifestó que "desde una perspectiva de seguridad" no veían que hubiera "ningún problema allí" y que, por tanto, no estaban preocupados.



El proyecto del puente, iniciado en 2017, se ideó para facilitar el acceso a la Universidad Internacional de Florida (FIU) por encima de la transitada calle, que en ese tramo tiene hasta ocho carriles, y evitar así muertes como la de una joven que falleció atropellada el pasado mes de agosto.