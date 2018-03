Golpean finanzas de maras

AP

San Salvador

Las autoridades salvadoreñas asestaron un nuevo golpea a las finanzas de la pandilla Mara Salvatrucha, incautando 63 inmuebles, entre ellos pequeños hoteles, una funeraria, restaurantes, salas de belleza y unidades del transporte colectivo que usaban para lavar dinero provenientes de extorsiones y otros ilícitos.

Con el operativo “Libertad” que se realizó en cuatro departamentos del país, la policía capturó a 29 personas, una estructura criminal que además de cometer delitos también logró penetrar varios sindicatos y movimientos sociales.

“El dinero obtenido de la actividad criminal era invertido también en organizaciones de carácter social. Hablamos de sindicatos específicamente del ramo de Educación, veteranos de guerra, del Movimiento de Trabajadores de la Policía e iglesias”, dijo en conferencia de prensa el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. El jefe policial aseguró que esta estructura de la pandilla “es responsable de haber ordenado al menos 600 homicidios en el año 2017, incluyendo dentro de estos los homicidios contra 47 compañeros nuestros”.

La policía presentó al excabo de la Policía, Ricardo de Jesús Martínez, al que identificaron como miembro del Movimiento de Trabajadores de la Policía, que según se afirmó, recibía de las pandillas 1,800 dólares mensuales. Cotto afirmó que el dinero que recibía el excabo era para que hiciera una labor de convencimiento al interior de la institución para reducir los niveles de operatividad. Sin embargo, él negó las acusaciones y aseguró que “el director me está difamando porque no he recibido dinero de ninguna persona”.

Por su parte, el secretario general del movimiento de Trabajadores de la Policía, Marvin Reyes, dijo que se desvinculaban del caso y aclaró también que el excabo Martínez no es miembro del movimiento.