Legisladores interrogan a Kuczynski por nexos con Odebrecht

AP

Lima

Una comisión de legisladores opositores peruanos que investiga la corrupción local de las empresas brasileñas interrogó ayer por más de siete horas al mandatario Pedro Pablo Kuczynski a seis días de que el Congreso decida por votación si es destituido de su cargo "por incapacidad moral" en medio de la mayor crisis política reciente de Perú.

La situación parecía agravarse luego de que en la víspera un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que reporta operaciones bancarias, enviado a la comisión investigadora parlamentaria, detectara que entre 2004 y 2017 Kuczynski recibió 3,4 millones de dólares de dos consultoras cercanas al mandatario, las cuales a su vez recibieron dinero de Odebrecht.

El legislador opositor Víctor García dijo tras abandonar el palacio presidencial que salía insatisfecho porque las respuestas a las casi cien preguntas realizadas al mandatario fueron "que no recuerda, que no sabe". Añadió que Kuczynski "no sabe todavía distinguir entre la actividad privada y la actividad pública". El presidente de 79 años ha sido funcionario público y ejecutivo privado de forma alternada en su carrera de cinco décadas.

El gobierno de Kuczynski pasa por su momento más frágil luego que el parlamento aprobara el jueves el inicio del proceso de un pedido de destitución presidencial que se definirá el jueves 22. Para removerlo se necesitan 87 de los 130 votos. Kuczynski dijo en su cuenta de Twitter "estoy dispuesto y siempre lo estaré a colaborar en las investigaciones con la plena convicción que no cometí actos indebidos durante mi ejercicio profesional, ni antes ni ahora".

La legisladora opositora Rosa Bartra, presidenta de la comisión investigadora, indicó que el presidente los atendió en una sala dentro del palacio de gobierno donde no había ningún tipo de señal telefónica y que tuvieron constantes inconvenientes con los tres abogados del presidente que "permanentemente planteaban objeciones a las preguntas".

La primera ministra Mercedes Aráoz calificó a la comisión investigadora de "ilegítima y desprestigiada" así como de usar la información de la Unidad de Inteligencia Financiera "con fines muy políticos". Bartra es miembro del partido dominante en el Parlamento, cuya lideresa Keiko Fujimori también es investigada por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht.

Este es el segundo día de interrogatorios para el mandatario. El jueves un fiscal que investiga un presunto soborno de 20 millones de dólares otorgado por Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) lo sometió a más de dos horas de preguntas en su calidad de testigo debido a que Kuczynski fue primer ministro y secretario de economía en esa gestión.

El caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú que ha salpicado a todos los presidentes y líderes políticos importantes.

Si Kuczynski dejara el poder sería el cuarto presidente peruano destituido por "incapacidad moral". Antes perdieron el puesto Alberto Fujimori, así como José de la Riva Agüero durante el siglo XIX y Guillermo Billinghurst a principios del siglo XX. Kuczynski inició su gestión en 2016 tras vencer en segunda vuelta a Keiko Fujimori.