La NASA describe a Stephen Hawking como "un gigante entre hombres"

AFP

Washington

La agencia espacial estadounidense NASA lamentó la pérdida del físico británico Stephen Hawking, fallecido hoy en Cambridge (Reino Unido) a los 76 años, a quien describió como "un gigante entre hombres".

"Hoy, el mundo perdió un gigante entre los hombres, cuyo impacto no puede exagerarse. Nuestras condolencias a la familia y amigos de Stephen Hawking", señaló en un comunicado el director interino de la NASA, Robert Lightfoot.



La agencia espacial aseguró que los avances de Hawking en los campos de la física y la astronomía "no sólo cambiaron la forma de ver el cosmos, sino que también jugaron, y seguirán desempeñando, un papel fundamental en la configuración de los esfuerzos de la NASA para explorar el sistema solar y más allá".



"Junto con su trabajo pionero e inspirador vino otro atributo que hizo de Stephen un héroe no sólo para las generaciones más jóvenes, sino también para sus compañeros", continuó Lightfoot.



"Su pérdida se siente en todo el mundo por todo lo que inspiró con su trabajo y su historia personal de perseverancia", añadió el documento difundido por la NASA.



El científico pasará a la historia, entre otros méritos, como contribuyente de la teoría del "big bang", término con el que se refirió al origen del espacio y el tiempo, pero también fue un estudioso de los agujeros negros que, según expuso, no son completamente negros, ya que emiten radiación.



Su obra "Breve historia del tiempo", de 1988, recoge buena parte de sus descubrimientos y teorías y ha tenido ventas superiores a los 25 millones de ejemplares.



Hawking reconsideró su propia teoría sobre los agujeros negros en 2004 y expuso una nueva, que cuestiona que sean una especie de pozo sin fondo, como él mismo había mantenido.