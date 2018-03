Dios, el Universo, la fama y el "brexit", según Stephen Hawking

EFE

Londres

El físico británico Stephen Hawking, fallecido hoy en Cambridge a los 76 años, deja al mundo numerosas frases célebres y sobre gran cantidad de asuntos, entre ellas sobre Dios, el Universo, la fama e incluso el "brexit".

Sobre Dios y el conocimiento científico:

"Sería aburrido ser Dios, sin nada más por descubrir"(...) la raza humana necesita siempre un desafío" (...) si un día se lograse ese objetivo, hacer después ciencia sería "como practicar ahora el montañismo en el Everest". (Marzo de 2005, con motivo de la visita a Cambridge del director de la Fundación Príncipe de Asturias).

Las leyes de la ciencia que explican el funcionamiento del Universo "no dejan mucho espacio para milagros o para Dios" (...) "la ciencia está contestando cada vez más preguntas que solían ser dominio de la religión" (...) habrá "pronto una respuesta definitiva a cómo empezó el Universo" (Septiembre de 2008 en Santiago de Compostela)

"No se puede animar a los jóvenes a estudiar carreras científicas con recortes en el campo de la investigación".

En mi opinión, no hay ningún aspecto de la realidad fuera del alcance de la mente humana".

Sobre los "agujeros negros"

"Einstein estaba equivocado cuando dijo 'Dios no juega a los dados'. La consideración de los agujeros negros sugiere que, no solo Dios juega con los dados, sino que a veces nos confunde arrojándolos donde no se pueden ver". (La naturaleza del espacio y el tiempo, publicado en 1996)

- Sobre el Universo:

"Si encontramos la respuesta a eso, sería el último triunfo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios" (Una breve historia del tiempo, publicado en 1988)

- Éxito comercial:

"Quiero que mis libros se vendan en las tiendas de los aeropuertos". (Entrevista con The New York Times, en 2004).

Sobre la fama y la comparación con Albert Einstein...y con Don Quijote:

"La desventaja de mi celebridad es que no puedo ir a ninguna parte del mundo sin ser reconocido. No es suficiente llevar gafas de sol oscuras y una peluca. La silla de ruedas me delata". (Entrevista a la TV israelí en diciembre de 2006)

"Mi ambición fue siempre comprender el universo, no llegar a famoso" (...) "Quieren un héroe de la ciencia como fue Einstein. Yo respondo al estereotipo del genio discapacitado porque estoy claramente discapacitado, pero no soy un genio como lo era Einstein" (Julio de 2016 en un artículo en The Guardian)

En respuesta a una pregunta sobre si se sentía entonces como un Don Quijote moderno luchando contra la adversidad, señaló: "Creo que es una exageración. Yo lo he tenido fácil" (Cambridge en marzo de 2005).

- Sobre la colonización del espacio

"Podremos tener una base permanente en la Luna en 20 años" y en Marte el 2046. Sin embargo "no encontraremos ningún lugar tan bueno como la Tierra, a menos de que nos marchemos a otro sistema solar".

"Para la especie humana es importante expandirse en el Espacio para mantener la supervivencia de la especie. La vida en la Tierra vive un riesgo creciente de ser barrida por un desastre". (Universidad de Ciencia y Tecnología, Hong Kong, junio de 2006).

- Sobre el Mundo:

. "Sin imperfección, ni tu ni yo existiríamos" (En Discovery Channel, 2010)

- La Eutanasia:

. "La víctima debería tener el derecho de poner fin a su vida, si quiere. Pero creo que sería un gran error. Por mala que la vida parezca, hay siempre algo que puedes hacer y tener éxito. Siempre que haya vida, hay esperanza". (versión digital de People's Daily, en junio de 2006)

- Contactos entre humanos y extraterrestres:

. "Creo que sería un desastre. Los extraterrestres probablemente estarían más avanzados que nosotros. La historia de razas avanzadas que se encuentran con gente más primitiva en este planeta no es muy feliz, y eran de la misma especie". (National Geographic Channel, 2004)

- Su enfermedad:

. "Mis expectativas se vieron reducidas a cero cuando tenía 21 años. Todo desde entonces ha sido un beneficio. (Entrevista con el periódico The New York Times, en diciembre de 2004).

- Muerte:

. "He vivido con la perspectiva de una pronta muerte durante los últimos 49 años. No le tengo miedo a la muerte, pero no tengo prisa por morir. Es tanto lo que antes quiero hacer" (Entrevista con The Guardian en 2011)

- El dinero y la riqueza

. "Como persona gravemente discapacitada, poder pagar para cuidarme y trabajar es crucial; adquirir posesiones no lo es. No sabría qué hacer con un caballo de carreras o un Ferrari, incluso si me lo pudiera permitir".

. "Debemos ampliar nuestra definición de riqueza para incluir en ella el conocimiento, los recursos naturales y la capacidad humana y, al mismo tiempo, aprender a compartir cada uno de ellos más justamente. Si lo hacemos, no hay límite para lo que los seres humanos pueden lograr juntos" (Artículo en The Guardian en julio de 2016)

- Sobre la UE y el "brexit"

. "Como muchos científicos, estoy profundamente preocupado y triste por el impacto que el resultado (del referéndum) del Brexit tendrá en la ciencia del Reino Unido" (en su cuenta de Facebook, junio de 2016)

"He enseñado a estudiantes y trabajado con científicos de todo el mundo y es así como la ciencia debería avanzar: sin barreras ni fronteras".

-Sobre EEUU y Trump

. "Me gustaría visitarlo de nuevo y hablar con otros científicos, pero temo que igual ya no soy bienvenido" (entrevista a la cadena ITV, en marzo de 2017).