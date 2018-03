Madrastra asfixió a Gabriel

EFE

Washington

“No he sido yo”. Fueron las primeras palabras de Ana Julia Quezada, pareja del padre del niño Gabriel Cruz, tras verse acorralada el domingo por seis patrullas de la Guardia Civil cuando trasladaba el cuerpo del menor en el maletero de su coche.

La mujer se encontraba a punto de entrar en un garaje de un bloque de pisos en La Puebla de Vícar, a unos 80 kilómetros al oeste de las Hortichuelas; se habría desplazado en su utilitario hasta un pozo del que habría recuperado el cuerpo del pequeño.

Algunos vecinos de la localidad explicaron a TVE que, tras cortarle el paso los agentes, la sospechosa afirmó: “No he sido yo, he cogido el coche esta mañana”. Justo después, al abrir el maletero, los investigadores hallaron el cadáver de Gabriel Cruz y ella fue detenida. Los mismos vecinos añadieron, asimismo, que fue entonces cuando Quezada afirmó: “Lo siento, te quiero, he sido yo”. Todo sucedió hacia las 13 horas. Varias personas se congregaron después a las puertas del garaje esperando acontecimientos. Varios residentes de la pedanía de Las Hortichuelas confirmaban que la noticia caía como un “mazazo” y que en su día se mostraron sorprendidos por el hallazgo de la camiseta en la que luego se encontraron restos de ADN de la víctima, informa EP. “No pareció una cosa rara, porque la encontró en un sitio que estaba bien batido por gente. Nos dijimos ‘qué raro que ahora esté y seca’, y nos sorprendió que la encontrara ella, pero nunca hay sospechas al cien por ciento”, explicaron.

Por otro lado, la autopsia realizada al cadáver del niño Gabriel Cruz por la Guardia Civil, desveló que murió estrangulado el mismo día de su desaparición, el pasado 27 de febrero, informaron ayer fuentes de la investigación. La autopsia realizada ayer es una de las pruebas clave para los investigadores, que, si bien no descartan ninguna hipótesis, creen que la principal sospechosa actuó sola. También será fundamental la declaración que preste la detenida ante la Guardia Civil, así como la inspección que se está haciendo en la finca de Níjar, en la que se encuentra el pozo donde supuestamente Quezada ocultó el cuerpo de Gabriel hasta que antier lo sacó y lo cargó en su maletero.