América Latina: comicios determinantes en 2008

En América Latina habrá elecciones en este 2018 que serán determinantes para replantear la región desde el punto de vista ideológico e incluso del desarrollo.

Todo comienza en Costa Rica, con una primera vuelta el domingo 4 de febrero. Los ticos están en una especie de crisis política, como muchos de los países de la región, el nivel de creencia en la clase política es baja, (un 40% dice que no votaría o lo está pensando), y además aparece en las mediciones como principal problema la corrupción. Y si vamos a lo que desde mi óptica es lo más importante, o sea, la economía, la situación no está muy buena. Los candidatos que tienen más posibilidades son Antonio Álvarez Desanti, del partido Liberación Nacional, Juan Diego Castro, del Partido Integración Nacional y Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana.

Para el 27 de mayo están programadas las elecciones presidenciales en Colombia, donde el tema que está definiendo la agenda es el acuerdo de paz, aunque también la economía y la corrupción. Todavía nada está claro en el panorama, lo que sí es cierto es que se enfrentan las posiciones del presidente Juan Manuel Santos y del ex presidente Álvaro Uribe, con un ingrediente nuevo, la participación del líder de las FARC, Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, como candidato a la presidencia por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, agrupación política que lo postula.

México tiene elecciones presidenciales el 1 de julio. Dicen que a la tercera es la vencida y por eso se cree que esta vez los mexicanos elegirán como su presidente a Andrés Manuel López Obrador, que en estos momentos encabeza los sondeos. No obstante, todavía mucho puede suceder, porque ha surgido el joven de 38 años, Ricardo Anaya, que se está presentando por la coalición, “Frente por México”, integrada por el conservador PAN y el izquierdista PRD, que podría capitalizar el descontento por el actual Gobierno del PRI y los que temen que López Obrador sea el “Chávez de México”, como han querido venderlo los opositores.

Si bien todas las elecciones que hemos mencionado hasta ahora son importantes para sus países y para la región, creo que las más complejas serán las de Brasil. Comenzando porque en todas las mediciones que se realizan, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabeza las preferencias electorales, sin embargo, está condenado por corrupción y por tanto no puede ser candidato. El próximo 24 de enero se juzgará la apelación del caso Lula, en el tribunal federal de Porto Alegre, y con ello la definición de esas elecciones y el futuro de Brasil. Si Lula es candidato, en esas elecciones que se realizarán el 7 de octubre, es casi seguro vuelve al poder, si no es candidato, entonces el panorama es más incierto y habrá que ver más adelante. En todos los casos mi recomendación es dar seguimiento a estos procesos. Los embajadores en la República Dominicana, Xinia Vargas de Costa Rica, Antoniov Segebre de Colombia, Carlos Tirado de México y Clemente Baena Soares de Brasil, son brillantes diplomáticos, conocedores de la política de sus países y aunque no pueden opinar a favor o en contra de ningún candidato, si pueden arrojar luz acerca de la cultura electoral, a ellos también podemos consultar. Adelante América Latina, la región con la mayor promesa futura a mediano plazo.