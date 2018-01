Supermercados con gran actividad

EFE

Caracas

Los supermercados en Caracas volvieron ayer a la aparente normalidad luego de que el sábado se registraran en algunos de ellos largas filas para adquirir productos tras la orden de baja de precios que dio el Gobierno y que, hasta ahora, sólo se ha aplicado a ciertos productos.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos ordenó el viernes a más de una veintena de cadenas de supermercados bajar los precios de ciertos productos, pero no detalló cuáles ni en qué porcentaje. La situación ocasionó que los venezolanos visitaran los supermercados ocasionando largas filas para adquirir unos pocos productos, pues no a todos les bajaron los precios. Muchos de ellos llenaron sus carritos de supermercados de distintos productos, pero no todos pudieron llevarse lo que querían comprar ya que la rebaja sólo tocó ciertos artículos.