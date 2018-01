Descarrillan 3 vagones de Amtrak en Georgia

AP

Georgia

Tres vagones de un tren Amtrak que cubría el trayecto entre Miami y Nueva York con más de 300 pasajeros a bordo descarrilaron en una nevada Savannah, Georgia, sin causar heridos, dijo la empresa ferroviaria a primera hora del jueves.

El tren Silver Meteor No. 98 estaba retrocediendo lentamente hacia la estación de Savannah alrededor de las 22:00 horas del miércoles cuando dos vagones con camas y uno de equipajes se salieron de la vía, explicó el portavoz de Amtrak, Jason Abrams.

A bordo del tren viajaban 311 pasajeros, además de la tripulación, pero no se registraron reportes sobre heridos, dijo el vocero en un correo electrónico enviado en la madrugada del jueves a The Associated Press.

Se espera que el tren principal continúe su viaje hacia el norte aunque algunos de los pasajeros que tenían coche-cama serán reubicados en otro tren, apuntó Abrams.

El portavoz no explicó las causas del accidente y el comunicado oficial tampoco indicó si el mal tiempo provocado por una intensa ola de frío que provocó una inusual nevada en Savannah el miércoles tuvo algo que ver.