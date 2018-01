El papa critica a los presuntuosos, "incapaces de recibir perdón"

EFE

Ciudad del Vaticano

El papa Francisco criticó hoy a las personas que son presuntuosas e incapaces de recibir perdón, y afirmó que sólo quien reconoce con humildad sus errores "recibe la comprensión y el perdón de los demás".

"¿Qué puede dar el Señor a aquellos que ya tienen el corazón lleno de sí mismos, de su propio éxito? Nada, porque el presuntuoso es incapaz de recibir perdón, lleno como está de su presunta justicia", criticó Jorge Bergoglio, en su primera audiencia general del 2018.

En el Aula Pablo VI del Vaticano, Francisco aseguró que sólo "quien es consciente de sus propias miserias y baja los ojos con humildad, siente la misericordiosa mirada de Dios".

"Sabemos por experiencia que sólo quien sabe reconocer sus errores y disculparse recibe la comprensión y el perdón de los demás", añadió.

También lamentó que en ocasiones las personas se sientan bien consigo mismas cuando consideran que no han "hecho mal a nadie" y reflexionó que "en realidad no basta con no hacerle mal al prójimo", sino que "hay que elegir hacer el bien" en todo momento.

Finalmente, valoró que es necesario "admitir la culpa" con sinceridad en lugar de señalar "con el dedo a los demás", por "temor o vergüenza".