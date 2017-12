Yordano Ventura y Andy Marte entre personalidades fallecidas en el 2017

ENERO

Ricardo Piglia, 75. Autor de obras como “Respiración artificial” y “Plata quemada” y uno de los escritores argentinos más reconocidos de las últimas décadas. 6 de enero.

Mario Soares, 92. Ex primer ministro y ex presidente de Portugal que allanó el camino hacia la democracia tras el golpe militar de 1974 y llegó a ser figura prominente de la Internacional Socialista. 7 de enero.

Gene Cernan, 82. El último astronauta que caminó por la Luna. 16 de enero.

Yordano “Ace” Ventura, 25. Lanzador de los Reales de Kansas City, con quienes se coronó en la Serie Mundial de 2015. Accidente automovilístico. 22 de enero.

Andy Marte, 33. Pelotero dominicano de cuadro que jugó para Atlanta, Cleveland, Arizona y Pittsburgh. Accidente automovilístico. 22 de enero.

Mary Tyler Moore, 80. Actriz del “Show de Dick van Dyke”, del “Show de Mary Tyler Moore”, y de la película “Ordinary People” (Gente corriente). 25 de enero.

John Hurt, 77. Actor británico postulado dos veces al Oscar. 27 de enero.

FEBRERO

Al Jarreau, 76. Músico de jazz que incursionó en otros géneros. 12 de febrero.

Sofía Ímber, 92. Transformó un garaje en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y fue una de las periodistas más influyentes de Venezuela. 20 de febrero.

Bill Paxton, 61. Prolífico actor de películas como “Apolo 13” y “Titanic”. 25 de febrero, de complicaciones relacionadas con una operación.

MARZO

Miriam Colón, 80. Actriz pionera del teatro hispano de Nueva York, estuvo en películas junto a Marlon Brando y Al Pacino. 3 de marzo.

Robert James Waller, 77. Autor del libro “Los puentes del condado de Madison” que fue llevado al cine protagonizado por Meryl Streep y Clint Eastwood. 10 de marzo.

Ángel Parra, 73. Cantautor y representante de la canción popular chilena, hijo de Violeta Parra. 11 de marzo.

Derek Walcott, 87. Poeta caribeño ganador del Premio Nobel. 17 de marzo.

Chuck Berry, 90. Idolatrado guitarrista de rock, recordado por clásicos como “Johnny B. Goode”, ″Sweet Little Sixteen” y “Roll Over Beethoven”. 18 de marzo.

Rodrigo “Rocky” Valdés, 71. Campeón colombiano del Consejo Mundial de Boxeo entre 1974-76 y otra vez en 1977. Ataque cardíaco. 14 de marzo.

Gilbert Baker, 65. Creador de la bandera del arcoíris que pasó a ser símbolo de los derechos de los gays. 31 de marzo.

ABRIL

Yevgeny Yevtushenko, 84 años. Laureado poeta ruso cuya obra se centró en las atrocidades de la guerra. 1 de abril.

Don Rickles, 90. Comediante famoso por su humor irreverente. 6 de abril.

J. Geils, 71. Fundador de la J. Geils Band, que produjo algunos de los grandes hits de principios de los 80, como “Love Stinks”, ″Freeze Frame” y “Centerfold”. 11 de abril.

Aaron Hernández, 27. Jugador de fútbol americano que se suicidó en la cárcel mientras cumplía una condena a cadena perpetua por asesinato. 19 de abril.

Jonathan Demme, 73. Director de dos películas ganadoras del Oscar, “The Silence of the Lambs” (El silencio de los inocentes) y “Philadelphia” (Filadelfia).

MAYO

Roger Ailes, 77. Revolucionó los noticieros televisivos de Estados Unidos al frente de Fox News; renunció tras ser acusado de acoso sexual. 10 de mayo.

Roger Moore, 89. Actor de la serie “El Santo” y de siete entregas de James Bond. 23 de mayo.

Gregg Allman, 69. Músico legendario de la Allman Brothers Band. 27 de mayo, de un cáncer.

Manuel Noriega, 83. Ex dictador panameño, derrocado por una invasión estadounidense. 29 de mayo.

JUNIO

Roberto De Vicenzo, 94. Golfista argentino. 1 de junio.

Roger Smith, 84. Actor de la serie televisiva “77 Sunset Strip”. 4 de junio.

Marcos “Olimpico” Coll, 81. Ganó fama por anotar un gol olímpico en el empate 4-4 de Colombia ante la Unión Sovietica en el Mundial de Chile. Enfermedad pulmonar. 5 de junio.

Adnan Khashoggi, 81. Uno de los hombres más ricos del mundo, traficante de armas saudita que estuvo en el centro del escándalo Irán-Contras. 6 de junio.

Adam West, 88. Actor, protagonista de la serie “Batman”. 9 de junio.

Helmut Kohl, 87. Ex canciller alemán que reunificó a Alemania. 16 de junio.

Guillermo “Chato” Velásquez, exárbitro colombiano, 83. Expulsó a Pelé en 1968 durante un partido en Bogotá entre Santos de Brasil y la selección olímpica de Colombia. 26 de junio.

Simone Veil, 89. Sobreviviente de los campos de exterminio nazis y una de las políticas más prominentes de Francia. Llegó a ser presidenta del Parlamento Europeo. 30 de junio.

JULIO

Joaquín Navarro Valls, 80. Vocero del Vaticano durante más de dos décadas y estrecho amigo del papa Juan Pablo II. 5 de julio.

Chuck Blazer, 72. Ex secretario general de la CONCACAF que se declaró culpable de corrupción y colaboró con la justicia, ayudando a derrocar al jefe de la FIFA Joseph Blatter. 12 de julio.

Martin Landau, 89. Actor de “Misión Imposible” que luego se dedicó al cine y ganó un Oscar haciendo el papel de Bela Lugosi en “Ed Woods”. 15 de julio.

Jeanne Moreau, 89. Actriz de la nueva ola francesa, protagonista de “Jules y Jim”, de Francois Truffaut, y quien trabajó con grandes directores a lo largo de una prolongada carrera. 31 de julio.

AGOSTO

Jerry Lewis, 91. Actor cómico que se hizo muy popular interpretando papeles de bobalicón. 20 de agosto.

Rafael “Felo” Ramírez, 94. Relator de partidos de béisbol, miembro del Salón de la Fama de ese deporte en Estados Unidos. 21 de agosto.

Richard Anderson, 91. Actor de series como “El hombre de los seis millones de dólares” y “La mujer biónica”. 31 de agosto.

SEPTIEMBRE

Walter Becker, 67. Cofundador del grupo de rock Steely Dan, que produjo hits como “Reelin’ In the Years”, ″Rikki Don’t Lose that Number” y “Deacon Blues”. 3 de septiembre.

John Ashbery, 90. Escritor que elevó la poesía estadounidense a nuevos niveles. 3 de septiembre.

Ultiminio “Sugar” Ramos, 75. Ex campeón pluma cubano. Dos de sus rivales fallecieron por los golpes. Una de esas muertes inspiró una canción de Bob Dylan. 3 de septiembre, de complicaciones de un cáncer.

Jake LaMotta, 95. Aguerrido boxeador mediano cuya historia fue llevada a la pantalla grande en “Raging Bull”, protagonizada por Robert De Niro. 19 de septiembre.

Hugh M. Hefner, 91. Fundador de la revista y del emporio de Playboy. 27 de septiembre.

OCTUBRE

Tom Petty, 66. Astro del rock, que dejó hits clásicos “Free Fallin”, “Refugee” y “American Girl”. 2 de octubre.

Fernando de Szyszlo, 92 años. Pintor peruano considerado uno de los artistas abstractos más importantes de América Latina. 9 de octubre.

Armando Calderón Sol, 69. Ex presidente salvadoreño que encabezó la reconstrucción del país tras 12 años de guerra civil. 9 de octubre.

Jean Rochefort, 87. Prolífico actor, venerado por el público de Francia. 9 de octubre.

Federico Luppi, 81. Actor argentino que protagonizó películas tan memorables como “La Patagonia rebelde” y “Plata dulce” y, más recientemente, “El laberinto del fauno”. 20 de octubre

Fats Domino, 89. Pianista pionero del rock, que nunca dejó de ser fiel a la tradición musical de Nueva Orleáns. 24 de octubre.

Daniel Viglietti, 78. Referente del canto popular uruguayo y de la canción de protesta de la izquierda latinoamericana. 30 de octubre.

NOVIEMBRE

Roy Halladay, 40. Ganador de dos premios Cy Young de béisbol que lanzó un juego perfecto y también tiró un partido sin hit en los playoffs con los Filis. 7 de noviembre en un accidente aéreo.

Salvatore ‘Toto’ Riina, 87. Capo de capos de la mafia, que cumplía 26 condenas a cadena perpetua. 17 de noviembre.

Pancho Segura, 96. Tenista que salió de la pobreza en Ecuador para convertirse en uno de los mejores de este deporte a mediados del siglo XX. Complicaciones del mal de Parkinson. 18 de noviembre.

Naim Suleymanoglu, 50. El “Hércules de bolsillo” búlgaro que ganó tres medallas olímpicas de oro en pesas representando a Turquía. 18 de noviembre.

Charles Manson, 83. Hippie líder de un culto que ordenó los asesinatos de la actriz Sharon Tate y otras seis personas en Los Ángeles en el verano de 1969. 19 de noviembre.

DICIEMBRE

Ali Abdullah Saleh, edad desconocida. Fue president de Yemen durante 33 años, hasta que dejó el cargo en el 2012 en medio de una Primavera Árabe. 4 de diciembre, asesinado por rebeldes.

Rey Miguel I, 96. Ex monarca rumano, obligado a renunciar tras la revolución comunista después de la Segunda Guerra Mundial. 5 de diciembre.

Johnny Hallyday, 74. El astro de rock más grande que produjo Francia. 6 de diciembre.