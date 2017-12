Cámara federal aprueba US$81 mil millones por daño huracanes

Agencias

San Juan

La Cámara de Representantes federal aprobó antenoche un paquete de ayuda de $81,000 millones para las víctimas de los huracanes que azotaron Texas, Florida, Puerto Rico y otros territorios estadounidenses este año.

La votación fue 251 a favor y 169 en contra. No obstante, la medida no será vista hasta el próximo año en el Senado, donde se espera que no cuente con apoyo suficiente ya que legisladores de ambos partidos quieren cambios, reporta The Associated Press.

Esta versión aprobada por el Congreso le da poderes a la Junta de Supervisión Fiscal sobre cómo se usará este dinero.

Tasa de desempleo

En tanto, la tasa de desempleo en Puerto Rico bajó un punto porcentual en noviembre respecto al mes anterior para situarse en el 10.4 %, informó ayer en un comunicado el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de la isla.

La tasa de participación laboral (población activa) reflejó en noviembre un aumento para situarse en el 40.6 %, según los datos que provee el comunicado, que no matiza el porcentaje de aumento respecto al mes anterior. La encuesta de Grupo Trabajador reveló que durante noviembre hubo alrededor de un millón de personas trabajando en la isla, lo cual representa una recuperación de 60,000 personas empleadas si se compara con octubre.