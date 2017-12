Renuncia el senador estatal de Florida acusado de abuso sexual

EFE

Miami

El senador de Florida Jack Latvala renunció a su escaño después de que una investigación en la Cámara Alta estatal hallara el martes causa probable de acoso sexual por su parte y de que el gobernador, el también republicano Rick Scott, pidiera su dimisión.

En una carta dirigida al presidente del senado estatal, Joe Negrón, el representante por el área de la Bahía de Tampa durante 15 años mantuvo que no había hecho nada malo y que las acusaciones son "fabricadas".

"Mis adversarios políticos se han aferrado a este esfuerzo por librar a nuestro país del acoso sexual para tratar de eliminar al Senado de Florida de mí", señaló en alusión al movimiento "Me too" (Yo también) que desde hace meses ha propiciado una oleada de acusaciones de abuso sexual en el mundo del cine y la política.

Latvala, de 66 años, aludió a las sugerencias para que renuncie hechas hoy por parte de líderes estatales del Partido Republicano y señaló que no tenía interés en continuar en el cargo si ese era el deseo del "liderazgo en el Senado" y del partido, y ante lo que no ha tenido oportunidad de defenderse.

Horas antes, Scott había pedido su renuncia y dijo que era lo mejor que podía hacer por sus electores, colegas y el estado.

"Ahora que el informe especial está completo y se ha encontrado una causa probable, es hora de que el senador Latvala renuncie", manifestó Scott en un comunicado.

Latvala defendió que en su trayectoria ha promovido siempre el crecimiento profesional de las mujeres en el sector público, y como muestra mencionó a las 14 juezas del Sexto Circuito cuyas campañas apoyó.

"Quizás no he mantenido una corrección política en mis comentarios como he debido de tenerlo", reconoció.

La renuncia del senador estatal, que se hará efectiva el próximo 5 de enero, llega después de que el Senado de Florida distribuyera hoy otro informe, este hecho por una firma independiente, que estudió múltiples acusaciones contra el senador y que incluye varios testimonios de mujeres que señalan que el legislador las tocó de manera inapropiada y sin su consentimiento.

El reporte del martes establecía que hay causa probable para iniciar una investigación y audiencias al respecto en un comité del Senado, con una posible sanción y expulsión del cargo, así como para remitir el informe a las fuerzas del orden para una investigación oficial de estas acusaciones, que salieron a la luz en noviembre pasado.

De hecho, la Cámara Alta ha fijado una sesión para el próximo 11 de enero para estudiar los informes.

El caso de Latvala se suma a otros políticos estadounidenses, como el demócrata Al Franken, miembro del Senado de EE.UU, que dimitió tras ser acusado de besar y tocar a varias mujeres sin su consentimiento, y el congresista demócrata John Conyers, que anunció que no se presentará a la reelección en 2018 por otra serie de acusaciones de abuso sexual.