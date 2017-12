Venezuela ve como una "burla" que Estados Unidos le ofrezca ayuda humanitaria

EFE

Caracas

El Gobierno de Venezuela dijo hoy que Estados Unidos "se burla" de la comunidad internacional al ofrecer ayuda humanitaria a su país "cuando al mismo tiempo persiste con sus intentos de desestabilización y arremete con sanciones económicas" contra sus funcionarios.

En un comunicado, Venezuela rechaza "categóricamente el cínico" comunicado de la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert, que dijo este viernes que su país continúa "muy" preocupado "porque el pueblo venezolano experimenta pésimas condiciones humanitarias".



La portavoz indicó que Estados Unidos tiene en la región suministros de emergencia y está "listo" para abastecer de comida a las poblaciones afectadas.



"Estos suministros -remarcó- podrían estar disponibles inmediatamente si el Gobierno de Venezuela aceptara asistencia humanitaria internacional".



"Repetimos nuestro llamamiento al régimen de Maduro para dejar de negar las necesidades de su pueblo y permitir que le llegue la ayuda de la comunidad internacional", insistió Nauert.



El Gobierno venezolano ha dicho hoy que le "sorprende" que EE.UU. "esté en condiciones de ofrecer alimentos y otro tipo de ayuda de emergencia a Venezuela cuando desde hace semanas no ha podido atender a cabalidad la crisis que dejó en Puerto Rico la reciente temporada de huracanes".



Así, exhortó al Gobierno del presidente Donald Trump a hacer "esfuerzos" para mejorar las "críticas condiciones" que, aseguran, vive un "amplio" sector la población estadounidense.



Según Venezuela, en EE.UU. "27 millones de personas no poseen seguro médico, 21 % de los niños vive bajo situación de pobreza, 36,5 % de los adultos sufre de obesidad, 32 millones de personas no saben leer, 41 millones de personas -más que la población entera de Venezuela - sufre de hambre".



La Administración de Maduro pide al Gobierno de Trump poner fin al "hostigamiento político y económico" y a "las amenazas a la seguridad e integridad del país".



Venezuela atraviesa un escenario de crisis económica, con una escasez de alimentos básicos y medicinas, que ha llevado al país a una hiperinflación y que los críticos de Maduro achacan a las "malas" políticas implementadas por el Gobierno.