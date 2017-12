Los bomberos tienen tasas más altas de cáncer de piel, según un estudio

EFE

Miami

Los bomberos tienen tasas más altas de melanoma que el resto de la población, con un índice del 0,7 % frente al 0,01 % que presenta el resto de personas, quizás debido a su exposición a químicos y rayos ultravioletas, según un estudio publicado hoy por la Universidad de Miami (UM).

El autor principal del estudio, Alberto Caban-Martínez, señaló en el análisis que probablemente "hay sustancias químicas en el ambiente de trabajo que, cuando los bomberos entran en contacto con ellas, aumenta el riesgo de que desarrollen específicos cánceres de piel".



Pero "la mayor sorpresa fue que esto ocurría entre los bomberos más jóvenes", destacó Caban-Martínez, de la División de Medioambiente y Salud Pública de la UM y del Centro Integral de la Sylvester, integrada esta segunda en la citada universidad.



Los expertos examinaron a 2.399 bomberos del estado en relación con la incidencia del cáncer y las prácticas de prevención.



En el estudio se contabilizaron 119 casos de cáncer de piel, que afectaba al 4,5 % de los encuestados. En total, 17 bomberos padecían de melanoma, 84 tenían otros tipos de cáncer de piel y otros 18 algún tipo desconocido de cáncer de piel.



Los resultados de la investigación se han publicado en la revista online Journal of the American Medial Association (JAMA) Dermatology.



Según el estudio, la edad media de los afectados de melanoma en el tiempo del diagnóstico era de 42,2 años, de 38,3 años para los cáncer que no eran melanomas y de 42,4 años para otros tipos de cánceres desconocidos en el informe.



"Si el médico primario tiene un paciente que es bombero, los resultados sugieren que el experto realice un reconocimiento completo de la piel del paciente y le informe de la protección contra el cáncer de piel", dijo Caban-Martínez.



Sobre la base de los datos actuales, es muy recomendable realizar los exámenes médicos completos del cuerpo" de los bomberos "lo más pronto posible", agregó.