Lula denuncia "pacto diabólico" para impedir su regreso al poder

AFP

Sao Paulo, Brasil

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva denunció el miércoles un "pacto diabólico" para impedir que vuelva al poder, tras el anuncio de que la apelación contra una sentencia que puede llevarlo a la cárcel o bloquear su candidatura será examinada el 24 de enero.

"El gran crimen cometido en este país fue el pacto diabólico entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Federal, la Policía Federal y la prensa", proclamó el el exmandatario (2003-2010) en una arenga ante el sindicato de bancarios en Brasilia.

"Siempre creí que la Policía Federal desistiría [del caso] por no tener pruebas, después imaginaba que el Ministerio Público no proseguiría por la falta de pruebas y después esperaba que el juez admitiera que no había pruebas", explicó.

"Eso me hizo comprender que había una acción política mucho más fuerte que una jurídica. Lo que menos importaba eran las pruebas", agregó Lula, de 72 años, flanqueado por dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).

La corte de apelaciones de Porto Alegre (sur) anunció el martes que la condena del exmandatario a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero examinada en segunda instancia el 24 de enero de 2018.