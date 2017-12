Violencia brota tras decisión de Trump

AFP

Jerusalén

El reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel provocó ayer jueves disturbios en los territorios palestinos, enfrentamientos esporádicos y un llamamiento a una nueva intifada, suscitando temor ante un posible estallido violento en Oriente Próximo.

El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump provocó un rechazo casi unánime de la comunidad internacional, incluidas advertencias desde Turquía, la Unión Europea y Rusia.

Un responsable palestino aseguró este jueves que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, “no es bienvenido en Palestina”, adonde tiene previsto viajar en la segunda quincena de diciembre.

El ejército israelí decidió desplegar cientos de soldados adicionales en Cisjordania ante la amenaza de una ola de violencia y después de que se produjeran choques esporádicos entre los palestinos y sus soldados en distintas zonas.

En un discurso pronunciado desde Gaza, el líder de Hamas, el movimiento islamista que controla ese territorio, pidió una nueva intifada. Hubo manifestaciones en varias ciudades de Cisjordania, incluidas Ramala, Hebrón, Belén y Naplusa, y también en Gaza.

Las fuerzas israelíes dispersaron a cientos de personas en un puesto de control a la entrada de Ramala, y la Media Luna Roja palestina comunicó un balance de 22 heridos por balas de goma o reales en Cisjordania.

- Tiempos ‘más oscuros’ -

La responsable de la diplomacia europea, Federica Mogherini, lamentó la vuelta a “tiempos todavía más oscuros que los que hoy vivimos”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se mostró por su parte “muy preocupado” y llamó a los palestinos y a los israelíes a retomar las negociaciones de paz.

La decisión pondrá a la región “en un círculo de fuego”, advirtió el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que mantuvo este jueves una conversación telefónica con el papa Francisco para abordar la situación en Oriente Próximo.

Incluso Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos, criticó un acto “irresponsable”.

- Indignación -

El reconocimiento de Jerusalén ha provocado la cólera de los líderes de la Autoridad Palestina, la entidad reconocida internacionalmente como prefiguración de un futuro estado palestino independiente. Al contrario, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se felicitó de un “día histórico”. “El presidente Trump ha entrado para siempre en la historia de nuestra capital”, dijo el jueves.

Jibril Rajub, un responsable de Fatah, el partido del presidente palestino Abas, anunció que este no se reunirá con Pence en su gira por Oriente Próximo. “El vicepresidente estadounidense no es bienvenido en Palestina. Y el presidente Abas no lo recibirá”, debido a la decisión de Estados Unidos sobre Jerusalén, dijo.

RESPUESTA A MISILES LANZADOS DESDE GAZA

El Ejército israelí atacó ayer dos infraestructuras militares en Gaza en respuesta al lanzamiento de proyectiles desde la Franja hacia su territorio, donde hizo impacto uno de ellos. “Un proyectil fue lanzado desde el norte de Gaza y explotó en el sur de Israel. En respuesta a este disparo y los otros proyectiles que fueron disparados a Israel a lo largo del día pero cayeron en la Franja, un tanque del Ejército y un avión atacaron dos puestos militares”, anunció un comunicado castrense.

En la nota, el Ejercito recordó que Israel “responsabiliza a Hamás de la actividad hostil perpetrada contra el país desde Gaza”. Horas antes, dos proyectiles fueron disparados hacia territorio israelí -que no alcanzaron-, durante una jornada en la que miles de palestinos protestaron por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Cientos de ellos se aproximaron a la línea divisoria de Gaza para protestar por la decisión de Trump, que también implica el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.